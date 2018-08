Un texte de Félix St-Aubin

Adams fils est touché à un pied, tandis que Bowman s'est partiellement déchiré un biceps lors de l'écrasante défaite de 50-11 que les Tiger-Cats de Hamilton (3-4) ont administré aux Alouettes de Montréal (1-6).

Bowman s'est infligé sa blessure sur le dernier jeu de la deuxième série défensive de la soirée qui permettait aux Tiger-Cats de se forger une priorité de 14-0. Le vétéran de 36 ans est demeuré dans la rencontre malgré la souffrance.

« C'est un bel exemple d'un professionnel qui a continué d'offrir tout un effort, même lorsque le match était hors de notre portée, mais cela n'avait pas d'importance pour John. Peu importe le jeu précédent ou le pointage, John va donner tout ce qu'il a lorsqu'il embarque sur le terrain. C'est une leçon pour les plus jeunes joueurs. »

John se trouve dans une catégorie comprenant l'élite. John est un joueur spécial, il est toujours positif et travaillant, il désire s'améliorer pour être meilleur [...] Il se prépare chaque jour comme si c'était son dernier. J'ai beaucoup de respect et d'admiration pour John et ce qu'il apporte chaque entraînement, chaque match. Son attitude est exemplaire. L'entraîneur-chef Mike Sherman

Chip Cox (gauche) et John Bowman (droite) Photo : Getty Images/Richard Wolowicz

Sherman a d'ailleurs utilisé l'une des séquences du match mettant en valeur Bowman pour inspirer sa troupe. L'ailier défensif s'est retrouvé au sol, mais a continué de se démener pour tenter d'effectuer un plaqué contre le quart Jeremiah Masoli.

Le centre-arrière Patrick Lavoie abonde dans le même sens que son instructeur.

« Ça prouve le joueur qu'il est, l'homme qu'il est dans le vestiaire. Ça démontre aussi aux jeunes ce qu'il faut faire. John a joué toute sa carrière comme ça, il a tout donné pour cette équipe, pour le football. C'est un gars qui a le coeur à la bonne place, il est toujours là sans chialer ni se plaindre. »

« C'est le genre d'exemple qu'il faut suivre, le coach l'a pris en exemple justement pour que les jeunes s'inspirent de lui en regardant ce qu'il fait sur le terrain, mais aussi en dehors », a poursuivi celui qui a été rapatrié à Montréal durant la saison morte.

Le processus avant tout

Les Alouettes ont bousillé une énième occasion de remettre leur campagne sur les rails vendredi dernier. Les semaines se succèdent pendant que le spectre d'une autre campagne pénible se profile à l'horizon.

L'arrivée de Manziel n'a pu freiner la glissade des Montréalais. La séquence noire est toujours en cours.

Malgré tout, Lavoie demeure optimiste, se rappelant qu'il a fait partie d'une formation de fond de peloton qui a renversé la vapeur l'année suivante en participant à la Coupe Grey.

Le Québécois fait référence au retour du football canadien à Ottawa, en 2014, où le Rouge et Noir n'avait décroché que 2 victoires contre 16 revers.

Patrick Lavoie (no 81) Photo : La Presse canadienne/Graham Hughes

Les Ottaviens avaient tourné la page sur ce médiocre dossier avec des titres de la Division est au cours des deux saisons subséquentes, dont la seconde, en 2016, s'est terminée sous les confettis.

« La première chose, c'est de continuer à y croire. Il faut faire confiance au processus. La victoire est importante, mais le processus l'est tout autant », a soutenu Lavoie.

« Un coach disait tout le temps : “une mentalité gagnante ne veut pas dire qu'on va l'emporter à tous les matchs”. C'est une mentalité où tu vas te préparer comme un gagnant, tu vas perdre comme un gagnant et tu vas réagir comme un gagnant. C'est ça qu'il faut développer. Si ce n'est pas cette année, ce sera l'année prochaine. »

Des ratés à domicile

La raclée subie aux mains des Tiger-Cats fait en sorte que les Alouettes auront bientôt été tenus en échec au stade Percival-Molson durant une année complète.

La dernière victoire à domicile a été obtenue le 11 août 2017. Le prochain match dans les installations des Redmen de l'Université McGill aura lieu le 24 août prochain. Le calcul est simple.

Johnny Manziel (à gauche) Photo : La Presse canadienne/Paul Chiasson

Le château fort montréalais n'effraie plus les équipes adverses, qui prennent un malin plaisir à faire souffrir les supporteurs des Moineaux. Trois des quatre revers enregistrés à la maison se sont conclus avec un écart de trois possessions ou plus, soit par des gouffres de 21, 39 et 46 points.

« Il y a une façon de jouer à la maison, et en ce moment on ne joue pas [de cette manière], a avoué Lavoie. On veut défendre notre domicile, ce n'est pas vrai que les équipes vont venir ici pour avoir du plaisir et danser sur notre terrain. C'est une question de fierté. »

« Je pense que c'est une équipe qui est encore en train d'évoluer, de continuer à grandir, de se connaître, a enchaîné le centre-arrière. Ça pèse peut-être un peu plus lourd sur les vétérans [qui sont dans l'organisation depuis quelques années], mais sur l'équipe en tant que telle, peut-être pas, non. »