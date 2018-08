Ce système, présenté mardi dans la capitale japonaise, sera installé à l'entrée des 43 sites de compétition, du village olympique et des centres de presse. Mais il ne s'appliquera pas aux spectateurs.

« C'est la première fois que la reconnaissance faciale sera déployée pour les personnes accréditées sur l'ensemble des sites », a dit Tsuyoshi Iwashita, responsable de la sécurité des JO, lors d'une conférence de presse.

Il s'agit à la fois de renforcer la sécurité et de faciliter les allées et venues entre les différents lieux, qui seront dispersés dans la mégapole, a-t-il expliqué.

La reconnaissance faciale, qui consiste à confirmer l'identité en comparant le visage de l'utilisateur avec la photo préenregistrée stockée dans la puce de son badge, évitera ainsi « toute entrée frauduleuse » par l'utilisation d'une carte volée ou contrefaite, a souligné le groupe japonais d'équipements informatiques et de télécommunications NEC, qui a développé la technologie.

Il faudra seulement 0,3 seconde au système pour procéder à la vérification, une vitesse inégalée dans le monde, a assuré Masaaki Suganuma, vice-président de la compagnie.

Selon les tests menés, la reconnaissance faciale permettrait d'effectuer des contrôles 2,5 fois plus vite que les procédures classiques se limitant aux codes barres et contrôles visuels, en vigueur aux précédents Jeux olympiques

Le dispositif garantira en outre « une entrée rapide qui sera nécessaire dans l'intense chaleur de l'été », ajoute NEC, alors que les conditions climatiques sont souvent insoutenables en juillet et août dans l'archipel, avec des températures situées entre 35 et près de 40 degrés à l'ombre et une hygrométrie de plus de 80 %.