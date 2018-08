Le problème, c'est qu'il n'a jamais pu y accéder.

Le joueur de double étoile, alors un espoir canadien âgé de 16 ans classé 923e au monde, s'est incliné devant la 245e raquette mondiale, l'Américain Ned Caswell, au premier tour.

Ce revers a du même coup mis un terme à ses espoirs d'affronter l'un des plus grands joueurs de simple de l'histoire.

Le joueur que j'ai affronté au premier tour était bien meilleur que moi. J'ignore pourquoi j'étais aussi obsédé à l'idée d'affronter McEnroe , a déclaré Nestor dans le cadre d'une entrevue accordée à La Presse canadienne lundi.

Maintenant âgé de 45 ans, Nestor n'est plus qu'à un mois de la retraite, et il se prépare à disputer sa 30e et dernière Coupe Rogers à titre de professionnel.

Le vétéran, qui a remporté 12 titres du grand chelem ainsi qu'une médaille d'or olympique, a enlevé les honneurs du double masculin à deux reprises à la Coupe Rogers en 2000 et en 2008, en plus d'avoir été finaliste en 2015.

Nestor, qui jouera en compagnie de son compatriote Vasek Pospisil cette semaine, a mentionné que sa décision de prendre sa retraite n'a jamais été définitive.

Mais une dégringolade ininterrompue au classement lui a confirmé que sa décision de raccrocher sa raquette pour de bon après le duel de la Coupe Davis en septembre était la bonne.

Je ne suis plus au sommet de ma forme, donc ce n'est pas agréable, a souligné Nestor. De toute évidence, j'aime encore jouer, et l'ambiance des tournois me manquera.

Mais, à un certain moment, tu dois admettre qu'il est temps de te retirer.

L'impressionnante feuille de route de Nestor comprend la conquête de 91 titres, plus de 1000 victoires et 10 séjours au premier échelon mondial du double. Il a aussi pris part à 52 duels de la Coupe Davis.

Le principal intéressé a admis qu'un de ses plus beaux souvenirs s'est produit à la Coupe Rogers en 1992, lorsqu'il a remporté son premier match de simple dans le tableau principal, avant de s'incliner au deuxième tour devant l'éventuel champion du tournoi, Andre Agassi.

Il m'a pulvérisé, s'est souvenu Nestor en riant, après avoir été écarté 6-4, 6-4 par le joueur étoile américain. C'était bien de signer cette première victoire, mais de toute évidence je suis rapidement revenu sur terre.

Nestor ne quittera pas totalement l'univers du tennis après la Coupe Davis.

Il occupera différentes fonctions chez Tennis Canada la saison prochaine et sera conseiller chez TEN X, un complexe sportif dirigé par l'ex-joueur de tennis professionnel Gary Muller au centre-ville de Toronto.