Un texte de Christine Roger

La Canadienne de 27 ans aurait pu choisir de se reposer lundi matin avant son entraînement, à Montréal. Elle venait de connaître un week-end chargé avec deux matchs de qualifications pour la Coupe Rogers, sans parvenir à accéder au tableau principal.

Elle s’est présentée tout naturellement au stade IGA à 9 h pour échanger avec de jeunes filles sur des thématiques du mouvement FearlesslyGirl.

Créé par la Canadienne Kate Whitfield, ce mouvement veut interpeller les filles de 11 à 18 ans. L’objectif est de renforcer l’estime de soi et d’offrir un soutien par le biais de discussions de groupe et d’activités. La joueuse américaine Madison Keys est l’une de ses têtes d’affiche.

Depuis qu’elle a ouvertement parlé des problèmes de dépression qui l’ont tenue à l’écart de la compétition, Rebecca Marino reconnaît qu’elle a de nouvelles responsabilités.

Je ne tiens pas à avoir l’étiquette de modèle, mais je veux que les jeunes filles sachent qu’elles ne sont pas seules. Elles peuvent prendre des aspects de ma vie pour s’inspirer et s’aider , mentionne l’ancienne 38e joueuse mondiale.

Rebecca Marino en a fait du chemin depuis le tournoi de Memphis, en 2013, où elle a senti qu’elle devait prendre une pause du tennis. Victime d’une sévère dépression, elle aura eu besoin de cinq ans, dont une année complète sans même toucher à une raquette, avant de retrouver la piqûre pour son sport.

Après s’être longtemps isolée sans parler de ses difficultés à sa famille et à ses amis, elle est aujourd’hui beaucoup plus à l’aise de discuter de ce qu’elle a vécu. Elle avoue cependant que ce sera toujours un sujet très sensible pour elle.

C’est très personnel. D’être devant un large groupe, d’en parler, confie-t-elle. Ça peut être difficile de gérer tout ça, de décider ce que je veux qui soit dit et ce que je garde dans mon jardin secret.

Même si cela lui demande parfois un effort colossal, la joueuse tient à partager son histoire. Pour les jeunes filles. Pour éviter à quelqu’un d’autre de passer par l’enfer qu’elle a vécu. Pour parler d’intimidation, d’image, de médias sociaux, de maladie mentale. C’est devenu une priorité.

C’est important que les jeunes filles voient que les athlètes peuvent être vulnérables, de voir que les athlètes sont normales et authentiques , souligne-t-elle.

Revenir de loin

Le défi est de taille pour Rebecca Marino. Elle doit se refaire des points au classement de la WTA et passer par les qualifications de plus petits tournois pour espérer gravir les échelons peu à peu et revenir dans l’élite mondiale.

Épaulée notamment par Sylvain Bruneau et Simon Larose à Montréal, la joueuse a démontré depuis son retour qu’elle a toujours ce talent qui lui avait permis d’enregistrer des résultats incroyables en 2011, année où elle a atteint le 38e rang mondial.

Depuis janvier, elle a gagné quatre des cinq tournois ITF auxquels elle a participé. Ses performances lors du week-end de qualifications à Montréal ont confirmé sa grande forme. Elle a battu la 69e raquette mondiale samedi, avant de perdre contre la 53e le lendemain.

J’ai soudainement plus de visibilité. C’est le fun de commencer à être reconnue, confie-t-elle. C’est un peu comme ma maison parce que je m’entraîne ici. De pouvoir jouer ici, devant mes coachs, devant ma foule, c’est très spécial.

Marino n’a pas voulu se fixer d’objectifs en 2018. Au terme de la saison, selon les résultats qu’elle aura obtenus, elle se promet d’élaborer un plan plus précis.

Il y a quelques mois, son entraîneur Sylvain Bruneau avait osé affirmer que ce pourrait bien être le retour de l’année .

Il avait peut-être raison.