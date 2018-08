Bouchard et Stephens, qui excellent surtout en simple, se sont offert deux joueuses de double expérimentées. Cet été, la Canadienne Dabrowski et la Chinoise Xu se sont rendues jusqu’en demi-finales à Wimbledon et ont été championnes à Eastbourne.

Au deuxième tour, Eugenie Bouchard et Sloane Stephens affronteront les gagnantes du match opposant le duo tout canadien de Carson Branstine et Rebecca Marino à la Belge Kirtsen Flipkens et l’Australienne Daria Gavrilova.

En simple, Bouchard sera confrontée mardi au premier tour à la Belge Elise Mertens. Stephens, 3e tête de série, a un laissez-passer pour le deuxième tour.