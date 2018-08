Un texte de Félix St-Aubin

Le onze montréalais souhaitait assurément un meilleur dénouement face à la formation qui ferme la marche dans l'Association de l'Est, au 11e échelon.

Les protégés de Rémi Garde avaient mis trois points en banque à domicile dans cinq des six duels précédant ce choc.

L'erreur de parcours était survenue lorsque l'Atlanta United FC (14-4-6) avec son éclatant dossier de 7-2-2 à l'étranger, de loin le plus reluisant de la MLS, s'est amené dans la métropole québécoise.

Si la défaite contre les meneurs au classement général, conduits par un Josef Martinez au sommet de son art, se digère aisément, ce n'est pas le cas de celle enregistrée face aux représentants de la capitale américaine.

Evan Bush (à gauche) et Josef Martinez Photo : La Presse canadienne/Graham Hughes

Et principalement lorsque l'équipe est au coeur d'une lutte de tous les instants pour demeurer dans le tableau éliminatoire. La bonne nouvelle : aucune des six équipes dans le rétroviseur de l'Impact n'a gagné du terrain lors du week-end.

La plupart [des membres] du groupe étaient déçus, incluant les joueurs. Il faut savoir l'accepter, il y a certaines choses qu'on n'a pas spécialement bien faites. Mais au final, c'est un point en plus. C'est vrai qu'on aurait aimé avoir les trois points, mais c'est une page qu'on doit tourner, il y a un match samedi. [Il faut] rester concentré et travailler cette semaine pour justement essayer de prendre les trois points [à Salt Lake City] Le milieu de terrain Saphir Taïder

L'Impact n'avait pas mis de temps samedi pour se placer dans la chaise du conducteur. Cinq minutes pour être bien précis, gracieuseté de Matteo Mancosu.

Le vent a toutefois tourné avant la demi-heure de jeu, et les visiteurs se sont mis à exercer une pression constante, éreintante. Yamil Asad a répliqué au but de Mancosu à la 70e minute, privant les locaux de précieux points.

Je ne pense pas que nous avons abordé ce match différemment des autres, par exemple celui contre Atlanta , a affirmé Ken Krolicki. Nous étions prêts concernant l'aspect mental de la rencontre, mais après avoir marqué le premier but, nous avons reculé un peu dans le terrain et les avons laissés jouer à leur guise.

L'explication, je ne l'ai pas forcément , a poursuivi Taïder. Ils sont peut-être derniers, mais avec beaucoup de matchs de retard. Ils ont malgré tout joué un bon match. De notre côté, on aurait peut-être pu gérer certaines situations d'une autre manière. Il y a aussi eu certaines erreurs de notre part.

Le défenseur de l'Impact Rod Fanni repousse l'attaquant du D.C. United Wayne Rooney. Photo : La Presse canadienne/Graham Hughes

Il faut retenir le positif, je suis plutôt quelqu'un qui est positif dans l'ensemble, a poursuivi l'international algérien. On a pris un point, il y a de bonnes choses, de moins bonnes aussi, c'est à nous de travailler cette semaine pour ajuster les détails qui feront la différence.

On revient de très, très loin, il ne faut pas s'enflammer , a prévenu Taïder. Il y a deux mois, on nous aurait donnés cette place au classement, et personne ne l'aurait cru. Il faut aussi avoir le sourire et être positif parce que ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment très, très bien.

Le joueur désigné considère que le onze montréalais a les moyens pour faire de belles choses d'ici la fin du calendrier. La troupe de Garde devra cependant resserrer son jeu défensif afin d'y parvenir, avance Krolicki.

Je crois que nous avons donné cinq ou six buts à nos trois derniers matchs [cinq, NDLR], c'est trop [...] Nous devons faire preuve de discipline et accorder des buts au minimum pour demeurer constants en défense.