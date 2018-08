Il a eu besoin de 1 heure 34 minutes pour l'emporter. Polansky a déstabilisé son adversaire en l’emportant au bris d’égalité en première manche, puis a mis fin à la rencontre au terme d’une deuxième manche serrée durant laquelle l’avantage a souvent changé de côté.

L’Ontarien a réussi 6 as contre 12 pour l’Australien.

Ebden, 52e au monde, avait vaincu Polansky à deux reprises avant cet affrontement, dont une fois au premier de tour de la Coupe Rogers en 2012.

Un défi de taille attend le joueur de 30 ans à son prochain match. Il se mesurera au gagnant du duel entre le Serbe Novak Djokovic, 10e joueur mondial et champion à Wimbledon, et le Sud-Coréen Chung Hyeon. Jusqu’à présent, Polansky, 121e raquette mondiale, n’a jamais été plus loin que le second tour à la Coupe Roger.

Autre résultat :

- Benoît Paire (FRA) bat Jared Donaldson (USA) 6-3, 6-4

- Ilya Ivashka (BLR) bat Yuichi Sugita (JPN) 6-2, 6-3