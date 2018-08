Duchesne s'était joint à l'équipe Groupama-FDJ en septembre 2017 parce qu'il n'avait été retenu par Direct Énergie.

Le coureur québécois compte des participations à deux des trois grands tours, soit au Tour de France (2016) et au Tour d'Espagne (2015), où il a terminé respectivement 107e et 138e.

Duchesne court en ce moment au Tour de Pologne. Il a fini 55e à la première étape et 88e à la deuxième, ce week-end.

L'athlète de 26 ans a été sacré champion canadien sur route en juin pour la première fois de sa carrière.

Il a défendu les couleurs de Spidertech Powered by C10 (2012), Bontrager (2013), Team Europcar (2014 et 2015) et Direct Énergie (2016 et 2017) chez les professionnels.