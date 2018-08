Zverev s'amènera donc à la Coupe Rogers gonflé à bloc pour une deuxième année de suite. Il avait d'ailleurs remporté les honneurs à Montréal l'été dernier contre le Suisse Roger Federer.

Il s'agit de son troisième sacre de la saison, après ceux récoltés à Munich et Madrid, et le neuvième de sa carrière.

Plus personne n'avait réussi à conserver son titre à Washington depuis Juan Martin Del Potro en 2008 et 2009. Quelques semaines plus tard, l'Argentin avait décroché la victoire aux Internationaux des États-Unis, son unique triomphe dans un tournoi du grand chelem.

Solide au service avec 90 % de points gagnés avec sa première balle sur l'ensemble du match, la première tête de série a réalisé un double bris dès l'amorce de la première manche, bouclée en une demi-heure.

Dans la seconde, l'Allemand n'a eu besoin que d'un seul bris, à 1-1, et a tenu sa mise en jeu pour s'imposer en 1 h 14 min sur un revers dans le filet de son rival australien.

Zverev n'a accordé aucune occasion à De Minaur de lui ravir son service.

Avant d'atteindre la finale, le champion a vaincu le Tunisien Malek Jaziri, son frère Mischa Zverev (no 15), le Japonais Kei Nishikori (no 7) et le Grec Stefanos Tsitsipas (no 10).

Zverev prendra prochainement la route vers Toronto où il est attendu en tant que deuxième favori, derrière l'Espagnol Rafael Nadal.

Bénéficiant d'un laissez-passer d'entrée de jeu, il disputera son premier match au deuxième tour contre le vainqueur du duel opposant l'Américain Bradley Klahn, un qualifié, à l'Espagnol David Ferrer.