Le dernier des sept nouveaux élus à être honoré a laissé de côté les notes et le lutrin, préférant marcher sur la scène et livrer un discours passionné pour exhorter son auditoire à faire preuve de solidarité.

Vivez-vous chaque journée dans le but de rendre le monde meilleur? , a demandé Ray Lewis au terme de son discours de 33 minutes, où il a fait référence plusieurs fois aux enseignements de Martin Luther King.

Imaginez ce qu'on pourrait faire si l'on travaillait ensemble en tant que pays... en apprenant à s'aimer à nouveau les uns et les autres , a-t-il proposé.

C'est la façon dont on réagit face à l'adversité dans nos vies qui démontre notre grandeur. Comment faire pour réaliser ce rêve? On cogne à la porte, qui va répondre? Il faut que ça commence dès maintenant. On a besoin de gens prêts à se battre pour ce qui est bon et ce qui est bien , a prêché l'ex-secondeur étoile des Ravens de Baltimore.

En s'adressant aux quelque 140 immortels déjà intronisés au temple du football, il les a appelés à aller au-delà du sport. 'On peut passer de légendes à bâtisseurs d'un legs plus grand que le football'.

Ce qui nous unit, c'est l'espoir, la foi et l'amour. Mais le plus important, c'est l'amour , a-t-il conclu.

Intronisé dès sa première année d'admissibilité, Ray Lewis a eu un impact immédiat à son arrivée dans la NFL. Il est devenu le premier joueur à accomplir 40 sacs du quart et 30 interceptions en carrière. Il a été nommé huit fois sur l'équipe d'étoile.

En plus de Lewis, le temple de la renommée a accueilli Randy Moss, Brian Dawkins, Brian Urlacher, Jerry Kramer, Robert Brazile et Bobby Beathard lors de la cérémonie.

Randy Moss Photo : Getty Images/Joe Robbins

Moss, intronisé à sa première année d'admissibilité lui aussi, possédait la combinaison parfaite de gabarit, de vitesse et d'agilité. Recrue offensive de l'année en 1998, sa carrière a explosé par la suite. Lors de la saison parfaite des Patriots en 2007, il a établi un nouveau record en captant 23 passes de touchés.

À tous mes frères de veston doré, je promets de le porter fièrement , a-t-il commenté.

À l’instar de Lewis, Moss a profité de son intronisation pour livrer un message de soutien. Sur sa cravate étaient écrits les noms de victimes afro-américaines de brutalité policière. Ce sont ces actes de violence et d’injustice que Colin Kaepernick a dénoncé par des manifestations pendant l’hymne national, ce qui a causé polémique dans la NFL.

Terrell Owens a décliné l'offre de participer à la cérémonie. Il a plutôt choisi d'organiser sa propre soirée de festivités.