Dans un affrontement endiablé au cours duquel les deux équipes ont frappé le poteau ou la barre transversale à cinq reprises, l'Impact (9-13-2) est tout de même allé chercher un point important au classement de l'Association Est.

Grâce à ce match nul, le Bleu-blanc-noir est resté au-dessus de la ligne rouge, avec 29 points à égalité avec le Revolution de la Nouvelle-Angleterre, qui a échappé la victoire face au Orlando SC dans les arrêts de jeu (3-3). L'Impact devra attendre le résultat du duel entre l'Union de Philadelphie (27 points) et les Timbers de Portland pour connaître sa position au classement.

Fraîchement revenu du match des étoiles de la MLS, Ignacio Piatti a fait sentir sa présence pour l'équipe locale. Il a notamment mis la table pour le seul but des siens, celui de Matteo Mancosu, à la cinquième minute de jeu.

L'Impact a continué de dominer pendant une dizaine de minutes avant de voir leurs rivaux inverser la tendance et l'entraîneur Rémi Garde n'a pas caché son exaspération face au travail de ses joueurs après la rencontre.

On est devenus spectateurs. On a joué trop bas. [...] Il n'y avait aucune pression sur l’adversaire. Ils ont pris confiance en eux. Ils ont multiplié les passes. Ils ont joué comme s’ils étaient à domicile et nous, on les a regardés. On s’est mis dans une position difficile. J’aurais aimé qu’on redresse les choses en seconde période, mais on n’a pas réussi à le faire , a déclaré Garde.

Nous n’avons pas été altruistes. Nous avons été égoïstes. Rémi Garde

Même s'il occupe le dernier rang de l'Est, le D.C. United (4-9-6) a montré qu'il avait les ressources pour quitter les bas-fonds du classement. Les visiteurs ont bourdonné à plusieurs reprises et ils auraient pu se sauver avec la victoire s'ils avaient concrétisé quelques-unes de leurs nombreuses occasions.

C'est finalement Yamil Asad, à la 70e minute, qui a ramené les deux formations à la case départ et qui a privé l'Impact de deux points de plus au classement.

On a pris un point, on en a perdu deux, mais on a pris un point, a souligné Garde. On a joué contre une très bonne équipe. On avait vu que c’est une équipe dont le classement ne reflétait pas la qualité du jeu.

L'Anglais Wayne Rooney, qui en était à sa première visite à Montréal en tant que joueur de la MLS, a obtenu plusieurs occasions de marquer, en plus d'avoir touché le poteau, mais il n'a pas fait bouger les cordages.

L'Impact reprendra l'action samedi prochain, lorsqu'il rendra visite au Real Salt Lake.