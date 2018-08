L'athlète de 27 ans, originaire de Vancouver, a causé la surprise en battant la Bélarusse Vera Lapko en trois manches de 2-6, 6-3 et 6-3 au premier tour des qualifications.

Depuis son retour sur le circuit, Marino a gravi les échelons en disputant des tournois de niveau inférieur afin d'accumuler des points et d'améliorer son classement. En 2011, elle avait réussi à atteindre la 38e place de la WTA.

Plus tôt cet été, Marino a remporté le tournoi Challenger de Winnipeg.

Autre surprise canadienne à Montréal, la Lavalloise de 15 ans, Leylah Fernandez a prévalu devant la Polonaise Alicja Rosolska, spécialiste du double, 6-3 et 6-2.

Cinq autres Canadiennes ont toutefois subi la défaite. Gabriela Dabrowski s'est inclinée 6-1 et 6-2 devant l'Américaine Bernarda Pera, Catherine Leduc face à la Slovène Dalila Jakupovic, 6-2 et 6-2, Isabelle Boulais contre l'Américaine Sachia Vickery 6-2 et 6-1, Katherine Sebov devant Lucie Safarova 6-4 et 7-6 (7/4), et Alexandra Vagramov contre Sofia Kenin 5-7, 6-4 et 6-2.

Le premier tour de la Coupe Rogers débute lundi.