Zverev, le plus âgé à 21 ans des quatre demi-finalistes, affrontera pour la victoire finale, dimanche, le vainqueur de l'autre demi-finale entre le Russe Andrey Rublev, 20 ans et qui a obtenu sa place dans le dernier carré en début de journée, et l'Australien Alex De Minaur, 19 ans.

Depuis 1995 et le tournoi de Buenos Aires, ce sont les premières demi-finales de l'ATP qui ne comptent que des joueurs âgés de 21 ans ou moins.

Le tournoi de Washington a été fortement perturbé par la pluie, obligeant les organiseurs à programmer des rencontres tard dans la soirée. C'est ainsi que le Britannique Andy Murray, ancien numéro un mondial, avait terminé son huitième de finale victorieux à 3 h du matin. Victime d'une crise de nerfs, il avait éclaté en sanglots avant de déclarer forfait quelques heures plus tard pour son quart de finale.