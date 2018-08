Schnur a subi la défaite contre Mackenzie McDonald, classé huitième de série, en trois manches de 7-6 (7/4), 3-6 et 3-6. L'Américain se mesurera maintenant à Daniil Medvedev (no 3) au deuxième et ultime tour. Le vainqueur accédera au tableau principal.

Le Russe de 22 ans avait pris le 3e rang lors des finales de l'ATP nouvelle génération en novembre dernier.

Outre Schnur, quatre autres joueurs canadiens sont en action samedi. Il s'agit d'Alexis Galarneau, de Filip Peliwo, de Frank Dancevic et de Benjamin Sigouin.

Dancevic et Galarneau pourraient croiser la raquette au second tour s'ils réussissent respectivement à écarter de leur chemin les Russes Evgeny Donskoy (no 6) et Mikhail Youzhny (no 13).

Aucun des cinq représentants de l'unifolié n'a obtenu le statut de tête de série dans la Ville Reine. D'ailleurs, ils ont tous reçu un laissez-passer des organisateurs du tournoi sauf Peliwo.

Sept joueurs issus des qualifications prendront part au volet principal de la Coupe Rogers de Toronto.

D'autres détails suivront.