Borucki a oeuvré avec une avance durant la totalité de ses huit manches sur la butte, n'accordant que quatre coups sûrs et un point non mérité. Il a retiré deux frappeurs sur des prises contre aucun but sur balles.

Cette performance a permis à la recrue de décrocher la première victoire de sa carrière dans le baseball majeur.

Deux revers avaient été ajoutés à sa fiche lors de ses six premiers départs. L'attaque torontoise avait subi un blanchissage dans les deux cas.

Russell Martin et Devon Travis ont pour leur part chacun obtenu un coup de circuit. Le premier l'a réalisé en solo, tandis que le second l'a réussi pendant que Randal Grichuk se trouvait sur les sentiers.

Martin a conclu la rencontre avec deux coups sûrs en quatre apparitions au bâton ainsi que deux points marqués et produits.

Les protégés du gérant John Gibbons ont remporté les deux premiers matchs d'une série de quatre à Seattle. Ils avaient signé d'entrée de jeu un triomphe de 7-3 pour mettre un terme à une séquence de trois défaites.

Les Blue Jays enverront le lanceur Marco Estrada dans la mêlée samedi soir pour affronter James Paxton.