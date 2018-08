Fleetwood a récolté sept oiselets et n'a pas commis de boguey.



Thomas a joué 64. Il a inscrit cinq oiselets en première moitié de parcours, puis deux autres sur le deuxième neuf.

Poulter a signé un 67. Le vétéran de 42 ans a réalisé trois oiselets en six trous, à compter du 11e trou.

Le trio de tête affiche un cumulatif de 129, soit 11 coups sous la normale.

L'Américain Kyle Stanley et l'Australien Jason Day sont les plus proches poursuivants, à deux coups des meneurs.

Le Nord-Irlandais Rory McIlroy a également connu une ronde de 67. Il est à trois coups de la tête, tout comme le Sud-Coréen Si Woo Kim (68).

McIlroy a réussi cinq oiselets, notamment à ses deux derniers trous.

Après un 66 en lever de rideau, Tiger Woods a signé un 68, pour faire partie d'un groupe de six golfeurs à 134 (6). Woods a triomphé huit fois au club Firestone.

Auteur de trois oiselets en quatre trous sur le premier neuf (après un boguey), Woods a inscrit un score de 2 au 12e trou, une normale trois. Il a logé sa balle à deux pieds du fanion. Il a toutefois joué +1 lors des six derniers trous.

Phil Mickelson (69) a obtenu trois oiselets et deux bogueys et il affiche un cumulatif de 135 (-5).

Brooks Koepka, le gagnant des deux derniers Omniums des États-Unis, a inscrit un 70 et se retrouve à 136 (-4) après un 70.

Dustin Johnson, victorieux au Canada la semaine dernière, a perdu du terrain en jouant 71. Le numéro 1 mondial est à 11 coups de la tête. Johnson a régné sur ce terrain en 2016, après une victoire à l'Omnium des États-Unis.

Le club Firestone ne sourit pas non plus à Jordan Spieth. Victime de cinq bogueys la veille, il en a commis trois de plus. Un total de 143 (+3) le situe au 60e rang parmi les 71 participants parmi lesquels on ne retrouve aucun Canadien.