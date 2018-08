Les protégés du gérant John Gibbons avaient baissé pavillon lors de leurs trois confrontations précédentes. Les A's (64-46) avaient aisément balayé la série disputée à Oakland.

Morales a dénoué l'impasse de 2-2 avec deux retraits et un coureur installé au premier but lorsqu'il a cogné la balle rapide de Juan Nicasio au-dessus de la clôture du champ centre-droit. Il s'agissait de son 13e coup de circuit de la saison.

Hauschild, qui s'est entendu avec la formation torontoise jeudi après avoir été libéré par les Astros de Houston (69-41) deux jours plus tôt, a effectué un retour sur le monticule dans le baseball majeur pour la première fois depuis le 19 avril 2017.

Le lanceur de 28 ans a fait son apparition en deuxième manche en remplacement du partant Tyler Clippard, qui avait accordé un circuit de deux points à Nelson Cruz en première.

Hauschild n'a donné aucun point en six manches. Il a limité les frappeurs des Mariners à quatre simples et un but sur balles. Il a également retiré cinq adversaires sur des prises.

Les Blue Jays ont égalisé la marque 2-2 en début de deuxième. Yangervis Solarte a amorcé la manche avec un simple et Teoscar Hernandez lui a permis d'atteindre le troisième but grâce à un double. Avec un retrait, Luke Maile a obtenu un but sur balles et Devon Travis a produit deux points avec un simple.

L'artilleur Felix Hernandez, dont la place au sein de la rotation des Mariners a longtemps été contestée, a donné deux points en cinq manches.

Seattle a réduit l'écart 4-3 en fin de huitième lorsque Cruz a réalisé un circuit en solo face à Joe Biagini. Les Jays ont cependant inscrit trois points en neuvième, profitant de deux erreurs des Mariners et du circuit de deux points de Solarte.

Les deux équipes croiseront le fer jusqu'à dimanche.