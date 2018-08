Comment décririez-vous la cuvée 2018 de la Coupe Rogers, à Montréal ?

Exceptionnelle. On a toutes les joueuses. Bon, c’est arrivé dans le passé... Nous ne sommes jamais à l’abri de retraits de dernière minute. Cette année, je n’ai pas l’impression que ça va arriver, en tout cas je me croise les doigts, car il reste 24 heures avant le tirage. Maria Sharapova arrive ce soir. Serena Williams, avec le nombre d’appels qu’on a eus ensemble pour arriver à organiser toutes ses affaires, et même si elle a perdu tôt à San José... Simona Halep continue d’appeler pour ses terrains d’entraînement qu'elle utilisera à compter de demain.

Le classement est tellement serré que les joueuses ne veulent pas laisser de points sur la table pour un tournoi qui offre autant de points sur le circuit de la WTA. Même les qualifications sont excessivement relevées, avec des championnes de grand chelem qui devront disputer des matchs à compter de samedi. Je pense qu’on a une belle semaine devant nous.

Le fait qu’il y ait beaucoup de mouvements au classement de la WTA influence-t-il l’intérêt des amateurs de tennis montréalais pour l'événement?

Ça donne un niveau d’intérêt de plus. Que va faire Serena Williams, elle qui a bien fait à Wimbledon? Que fera-t-elle sur surface dure? Que vont faire Maria Sharapova et Victoria Azarenka, qui tentent aussi de revenir en force? Ce sont toutes des joueuses qui ne seront pas classées dans le top 8 du tournoi, donc qui ne bénéficieront pas d’une exemption de premier tour.

Maria Sharapova nous a déjà demandé si c’était possible de jouer lundi, donc on pourrait s’attendre à la voir lundi soir. Eugenie Bouchard nous a dit qu’elle aimerait jouer lundi après-midi, et Serena Williams devra jouer au moins mardi. Ça veut donc dire que dès le début du tournoi, il va y avoir de gros matchs et ça peut influencer l’assistance bien sûr.

Caroline Wozniacki a déclaré forfait au tournoi de Washington, il y a quelques jours. Est-ce que ça compromet sa présence à Montréal?

Avec les années, je me targue de pouvoir mieux analyser les forfaits ou les mauvaises performances dans la semaine qui précède la Coupe Rogers. Quand ça arrive assez tôt dans la semaine, je me dis que ce sont des gens qui ne veulent pas aggraver la situation. Je n’ai pas parlé à l'équipe de Wozniacki, mais elle semble blessée à la jambe. Je ne sais pas exactement, mais à ce moment-là ça veut dire « le gros tournoi s’en vient, ce n’est pas celui de Washington, donc je veux garder mes billes ». C’est un peu comme ça que je l’analyse et je me dis que lorsque les joueuses ne se rendent pas jusqu’à la finale la semaine avant, c’est plutôt bon signe.

Quelles sont les répercussions de la chute d’Eugenie Bouchard au classement mondial et de l’absence de joueuses canadiennes parmi les 100 meilleures au monde sur votre tournoi?

Les amateurs de tennis, et même les non-amateurs de tennis, qui viennent à la Coupe Rogers suivent Eugenie Bouchard. Effectivement, le niveau d’attente a diminué, sauf qu’elle a eu de belles performances dernièrement. Elle semble être de retour sur le bon chemin et elle s’entraîne fort.

Eugenie Bouchard à Birmingham Photo : Getty Images/Jordan Mansfield

Je m’informais auprès de notre personnel des ventes de billets au cours du printemps, pour voir si le nom d’Eugenie sortait, et c’était mi-figue mi-raisin. Mais dernièrement, oui. Les gens demandent quand Eugenie va jouer et c’est en raison, entre autres, de son deuxième tour à Wimbledon et son succès à Gstaad où elle a atteint les demi-finales alors que c’était un tournoi qui était relevé. Ce sera intéressant de voir le tirage au sort. On va lui souhaiter la meilleure des chances.

D’autres Canadiennes, comme Rebecca Marino et Françoise Abanda, pourraient connaître du succès en qualifications, et ainsi accéder au tableau principal. Ce serait une bénédiction pour l’organisateur de la Coupe Rogers que vous êtes?

Il y en a d’autres aussi, comme Katherine Sebov et la jeune Leylah Annie Fernandez. C’est un peu plus longue shot dans leurs cas, mais Rebecca joue tellement bien. Elle aurait pu s’enfuir avec le titre au Challenger Banque Nationale à Granby, la semaine dernière. Elle est très impressionnante. Les gens qui vont la voir jouer en qualifications vont voir une joueuse qui a le potentiel d’être parmi les 50 meilleures joueuses mondiales, ce qu’elle était il y a quelques années.

Et bien sûr, Françoise Abanda. Je pense qu’elle est due. Elle a une saison avec des hauts et des bas et ce sera probablement une bonne chose pour elle d’avoir plus de matchs, mais ils ne seront pas faciles. J’ai hâte de voir leurs tirages au sort pour les qualifications et j’espère qu’elles auront un peu de chance pour aller plus loin.

Est-ce qu’Eugène Lapierre a des souhaits pour le tirage au sort du tableau principal vendredi?

Ce tirage-là sera incroyable! Il y a tellement de joueuses talentueuses maintenant et le tennis féminin est tellement en train de changer. Les jeunes comme Naomi Osaka (20 ans), Daria Kasatkina (21 ans) et Jelena Ostapenko (21 ans) vont pouvoir mêler les cartes. Simona Halep (26 ans) et Garbine Muguruza (24 ans), qui ne sont même pas encore trop âgées, sentent déjà la pression des plus jeunes.

Pour Eugenie, je n’ai même pas peur parce que j’ai l’impression qu’elle peut sortir une grosse performance à Montréal. Dans son cas, j’ai l’impression que d’affronter une joueuse moins bien classée qu’elle lui mettrait plus de pression. Probablement que ce sera une joueuse mieux classée qu’elle, donc elle est bien préparée et elle va nous donner un bon show.