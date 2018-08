Un texte de Michel Chabot

Peu habitué de rencontrer les journalistes aussi souvent (dans la NFL, un quart-arrière ne parle pas aux journalistes que la veille d’un match), Manziel n’a pas fait de cas de cette autre apparition devant micros et caméras.

« Je passe du bon temps à m’adresser aux médias ici, a-t-il répondu spontanément. C’est bien de parler de ma nouvelle équipe et de mes nouveaux coéquipiers. »

L’athlète originaire du Texas attend impatiemment son baptême de feu, d'autant plus qu'il affrontera les Tiger-Cats, l’équipe qui lui a fait signer un contrat avant de le céder aux Alouettes il y a une dizaine de jours. Il a de belles ambitions, mais demeure réaliste.

Je veux fournir une performance au-dessus de la moyenne pour un quart-arrière et faire preuve de régularité chaque semaine. Je ne sens pas que je doive mettre le feu partout ou passer pour 500 verges par match. Je veux juste être un partant solide, éviter les revirements et faire des jeux opportuns. Johnny Manziel, quart des Alouettes

Ses nouveaux collègues de travail n’ont que de bons mots à son sujet. Son arrivée à Montréal est porteuse d’espoir.

« À la base, il est reconnu pour sa mobilité, mais moi j’ai été impressionné par sa précision cette semaine, dit André Bolduc, entraîneur des porteurs de ballon. Non seulement il bouge bien, mais quand il court, il lance des ballons super précis. Ça, c’est important. Donc, on va minimiser les revirements. Ça va être difficile pour les défenses de le contrer pendant 60 minutes. Alors, moi j’ai hâte de le voir dans le feu de l’action. »

« C’est un gars qui a beaucoup de confiance et de talent et on le voit pendant les pratiques, affirme pour sa part le centre Kristian Matte. C’est un très bon joueur de football. Pour nous à la ligne offensive, on veut le protéger. Si nous en sommes capables, il va avoir beaucoup de succès ici. »

L’entraînement de mardi m’a convaincu. Johnny est un garçon très intelligent. Il peut assimiler de l’information très rapidement. Il articule ses pensées mieux que bien des jeunes de 25 ans que j’ai côtoyés. Il est très talentueux, pas seulement athlétique. Son intellect l’aide. Il peut se souvenir de certaines formations ou de certains mouvements du premier coup, alors que je dois personnellement y penser deux fois. Mike Sherman, entraîneur-chef des Alouettes

L’agent de Manziel, Erik Burkhardt estime toutefois que les Alouettes confient le rôle de quart partant trop rapidement à son client. S’exprimant dans la baladodiffusion Comeback SZN, Burkhardt disait croire qu’il est prématuré que Manziel amorce un match après aussi peu de temps d’entraînement.

Sherman a riposté avec calme et aplomb face à cette déclaration.

« Avec tout le respect que je dois à son agent, qui se soucie de son client, quelle défense Johnny connaît-il mieux que celle des Tiger-Cats? Il jouait contre elle chaque jour. Il devait commencer un jour ou l’autre. Il aura des hauts et des bas. Il va tenter de faire du bon boulot. Ce n’est que mardi que j’ai été convaincu. Si son agent avait assisté aux entraînements et aux réunions et qu’il l’avait vu étudier, il aurait probablement vu qu’il est prêt.

Le successeur de Calvillo?

Celui qu’on surnomme Johnny Football sait que les Alouettes ont connu du succès dans le passé avec Anthony Calvillo. Depuis le départ à la retraite de celui-ci, en 2012, personne n’a pu lui succéder dignement. Manziel deviendra le 14e quart utilisé par l’équipe depuis 2013.

« Si tu entends quoi que ce soit au sujet de cette organisation, tu entends évidemment parler de lui (Calvillo), dit Manziel. C’était une autre époque. Nous voulons redevenir une équipe qui se bat pour le championnat chaque année. Et espérons que nous participerons aux matchs éliminatoires pour nous mettre en bonne posture pour gagner la Coupe Grey. »

Et cette quête commence face aux Tiger-Cats. Avec une victoire, les Alouettes les rejoindraient au deuxième rang de l’Est avec quatre points. Déjà, l'ancienne sensation de l'Université Texas A&M démontre du leadership.

« J’en ai parlé à beaucoup de joueurs, particulièrement ceux de l’attaque, confie Manziel. Ce début de saison ne compte plus si nous pouvons gagner ce match. Nous serons là où nous voulons être, en dépit des erreurs commises auparavant. C’est une bonne occasion pour nous. Nous sommes dans une division qui en arrache un peu en ce moment et c’est tant mieux pour nous. Si nous pouvons capitaliser là-dessus et coller quelques victoires, nous nous donnons une chance de nous qualifier pour les éliminatoires. »

L’entraîneur-chef, lui, a des visées moins larges. Il veut tout simplement retrouver le sentier de la victoire.

« Nous ne nous soucions pas de la deuxième place en ce moment, a précisé Sherman. Notre point de mire, c’est de gagner à domicile, ce que nous n’avons pas encore réalisé. Nous avons eu de bonnes foules et de belles soirées dans notre stade, mais les partisans sont repartis déçus. Nous voulons juste gagner un match. »

Un peu comme Brett Favre

Ancien entraîneur-chef des Packers de Green Bay, dans la NFL, Mike Sherman a dirigé l’illustre Brett Favre pendant six saisons. Un collègue lui a donc demandé à quel point Manziel pouvait se comparer à Favre.

« 2+2 = 4, a d’abord répondu Sherman, sourire en coin, faisant référence aux numéros des deux quarts. Il y a des similarités entre eux, mais c’est dur de comparer un quart qui est au Temple de la renommée avec un jeune homme qui n’a pas encore fait ses débuts dans la Ligue canadienne.

« Favre est très intelligent même s'il pouvait avoir l’air d’un campagnard du Mississippi. Il pouvait paraître au-dessus de ses affaires, mais il étudiait avec acharnement. Il faisait des jeux grâce à sa mobilité et il faisait de grands jeux, mais il lançait aussi des interceptions, comme, je pense, Johnny en lancera aussi. Et la confiance que Brett avait, peu importe la situation, est une qualité que Johnny pourrait posséder un jour. »