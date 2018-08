Acquis cet été des Coyotes de l’Arizona en échange d’Alex Galchenyuk, Domi espère que la prochaine saison lui permettra, à lui aussi, de rebondir.

« Je pense qu’en tant que groupe, nous devrons être simplement meilleurs en relevant notre jeu d’un cran », a confié Domi dans une entrevue téléphonique accordée à La Presse canadienne la semaine dernière.

L’attaquant de 23 ans participait, à Toronto, à une école de hockey réservée aux jeunes atteints de diabète de type 1, maladie avec laquelle il compose lui-même.

« Ça va être difficile, a-t-il poursuivi. Mais je suis convaincu que nous pouvons y parvenir. Quand on a un gardien comme Carey Price, des joueurs comme Shea Weber, Max Pacioretty, Brendan Gallagher et Jonathan Drouin, on a ce qu’il faut pour gagner. Il ne reste qu’à faire en sorte que ça marche. »

Un bon soldat

L’ailier avait fait une entrée en scène remarquée dans la Ligue nationale en 2015-2016 avec une récolte de 52 points, dont 18 buts. Mais, à sa deuxième saison, une fracture à une main subie durant un combat a entraîné une chute de sa production à seulement 9 buts et 29 passes en 59 matchs.

La saison dernière a aussi été décevante avec une maigre contribution de 9 buts, dont 4 dans des filets déserts. Il a aussi amassé 36 passes.

Domi se dit prêt à faire tout ce qu’on lui demandera pour se relancer. « Ce sera une belle saison », a-t-il insisté.

« Je crois que nous avons tous le même but, celui de gagner des matchs de hockey. Je crois que le reste s’arrangera de lui-même. »

Il est enthousiaste à l'idée de faire partie de l'une des six équipes originales de la LNH.

« En grandissant à Toronto, j'étais entouré de cette réalité, a-t-il rappelé. Les Bruins, le Canadien, les grandes rivalités, les matchs du samedi soir. On rêve de jouer dans ce type de rencontres. »

Peu de changement

Exception faite de l’acquisition de Domi, qui a signé une prolongation de contrat de 2 ans d'une valeur de 6,3 millions de dollars, le Tricolore a été relativement tranquille au cours des derniers mois.

Le directeur général Marc Bergevin a également ramené l’attaquant de 35 ans Tomas Plekanec. Il a terminé la saison avec les Maple Leafs de Toronto.

De nouvelles ententes ont aussi été conclues avec Phillip Danault, Joel Armia, obtenu des Jets de Winnpeg, et le gardien réserviste Antti Niemi.