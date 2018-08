Un texte de Jean-Philippe Martin

Aucun grand nom du tennis féminin, tel que Williams ou Sharapova, n’a confirmé sa présence à Québec pour l’instant, mais la cohorte 2018 se démarque tout de même par la quantité de joueuses de talent.

Parmi les 21 joueuses inscrites, 16 se classent parmi les 100 meilleures au monde et quatre pointent parmi les 50 premières.

« Je ne vois pas comment il pourrait y avoir de mauvais match dans ce tableau-là, a commenté le directeur du tournoi, Jacques Hérisset, satisfait. On a 16 joueuses du top 100, ce qui ne s’est pas produit ici depuis 2008. »

À moins d’un changement, Anastasia Pavlyuchenkova, 28e au monde, fera figure de favorite du tournoi qui accueillera également la championne de 2013, Lucie Safarova, et la médaillée d’or olympique à Rio en 2016, Monica Puig.

Aux dires de Jacques Hérisset et du vice-président de Tennis Canada, Eugène Lapierre, les amateurs auraient intérêt à se pointer lorsqu'Aryna Sabalenka foulera le court du PEPS.

32e au classement de la WTA, la jeune femme de 20 ans est une étoile montante sur le circuit professionnel.

Jacques Hérisset fait même un parallèle entre la jeune Biélorusse et une certaine Maria Sharapova, qui avait remporté le tournoi de Québec en 2003, à l’âge de 16 ans.

« Maria était classée un peu au même niveau, 40e. On avait dit: “Il faut venir la voir jouer parce qu’on en parle de plus en plus.”