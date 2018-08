Desbiens, petite bourgade de 1000 habitants, sera l’hôte des Championnats du monde de pétanque, ce sport qu’on pourrait bien retrouver au programme des Jeux olympiques de Paris, en 2024.

D’aucuns se demandent bien comment une si petite ville a bien pu obtenir ce tournoi qui regroupera 48 pays.

« En 2011, il y a un bénévole ici à Desbiens qui m’a demandé de faire construire des terrains de pétanques, raconte Nicolas Martel, maire de l’endroit. On a vraiment fait construire un beau parc de 18 terrains, c’est de toute beauté. Tous les dimanches, il y a des compétitions régionales qui sont tenues ici. En 2016, a réussi à avoir la Coupe du Québec. Près de 600 joueurs sont venus ici et plusieurs spectateurs. »

Cette année-là, Desbiens soumet sa candidature à la fédération internationale à un moment favorable. Les Mondiaux n’avaient pas été organisés en Amérique du Nord depuis 1975. Et aucune autre ville du continent n’avait manifesté d’intérêt.

On s’est ramassés en finale avec le Bénin et le Vietnam. Le Vietnam avait des problèmes au niveau géopolitique et le Bénin, les derniers jeux avaient eu lieu à Madagascar, donc en Afrique. À partir de là, ç’a vraiment ouvert les portes. On a eu l’appui de 39 pays sur 48. Nicolas Martel, maire de Desbiens

Près de 300 joueurs et autant de membres des délégations déferleront donc au pays des bleuets en septembre. Tous les hôtels, de Roberval à Jonquière affichent complet.

Un sport sérieux

Membre de l’équipe canadienne de pétanque, Yannick Lauhlé affirme s’entraîner sérieusement pour faire partie de la crème planétaire de la pétanque. Il y consacre une quinzaine d’heures par semaine, sur un terrain, derrière sa maison.

« Il faut être en forme et s’entraîner beaucoup au lancer parce que c’est un jeu de précision. C’est un entraînement rigoureux, plusieurs heures par semaine. »

Kassandra Dufresne, 19 ans, tient également la forme. Elle va même jusqu’à inclure de la musculation dans son programme d’entraînement.

« Moi j’en fais un peu parce qu’à longueur de journée, quand il fait chaud dehors, nos muscles commencent à être fatigués. »

C’est grâce à sa mère qui pratiquait ce sport dans un sous-sol d’église, sur du gravier que la petite Kassandra a développé sa passion pour la pétanque. Dès sa plus tendre enfance, elle a voulu imiter les grands. Et la voilà aujourd’hui parmi les meilleures de sa « profession ».

« Je suis première au Canada dans les juniors mais là je suis rendue dans les femmes, dit-elle. Le prochain championnat, j’espère que je vais y aller parce qu’il faut être sélectionné avec mon équipe. »

Elle estime que ses chances sont bonnes, puisque le Québec, selon elle, est supérieur aux autres provinces.

Au niveau mondial, la France, berceau des « boules », est évidemment au sommet de l’hégémonie mondiale, précise Laulhé.

C’est un sport national en France. C’est très, très, très populaire. Ils ont des gros événements tous les week-ends. C’est télévisé. Il y a des grosses bourses et ils ont beaucoup de commanditaires. Quelques joueurs vivent de ça. Yannick Lauhlé, joeur de pétanque

Les Canadiens se débrouillent plutôt bien aux dires de Lauhlé même si la pratique de la pétanque est moins répandue que dans certains pays.

« Le niveau a tout le temps été très élevé au Canada. On a un petit bassin mais de très, très bons joueurs. Depuis plus de 30 ans, j’ai toujours vu d’excellents joueurs au Québec. »

En 2012, à Marseille, les Canadiens s’étaient rendus jusqu’aux quarts de finale.

« On était à quatre points de passer en demi-finale, contre la France, qui ont a été championne du monde, se souvient Lauhlé. Six ans plus tard, on y pense encore. »

L'équipe qui représentera le Canada au Mondial sera dévoilée à Longueuil, vendredi, par le maire Martel lui-même.