Un texte d’Antoine Deshaies

Le marin de 30 ans est revenu mardi soir à Montréal, près d'un an après son départ. Il n’est pas tout à faire revenu sur terre. Il vit encore un peu au rythme des vagues, mais au moins, il a retrouvé son lit.

« C'est plaisant de retrouver mon lit, il est stable, ironise DuBois. Je suis toutefois encore sur l'horaire de navigation. Je me réveille toutes les quatre ou cinq heures comme en mer. J’étais prêt à ce que l’aventure se termine. Je peux dire mission accomplie. »

La Clipper autour du monde est une course à étapes divisées en huit longs segments. Le premier, dont le départ a été donné en août 2017, reliait Liverpool, en Angleterre, à l’Uruguay. Cap ensuite vers l’Afrique du Sud, l’Australie, la Chine et l’Amérique du Nord. Le retour au port de Liverpool s’est fait vendredi dernier.

« L’émotion qu’on a ressentie en ralliant Liverpool, c’était extraordinaire, explique le Sherbrookois. J’avais réussi, c’était un sentiment de grande fierté. J’ai pensé à tous les sacrifices que j’avais dû faire et à toutes les démarches de financement. »

L’aventure a coûté au comptable de formation entre 100 000 et 150 000 $. Un investissement qu’il compare au prix d’une inscription au MBA dans une prestigieuse université. Il a fait l’université de la mer.

Son rôle de chef d’équipe à bord du Visit Seattle lui a permis de côtoyer jusqu’à 24 marins amateurs à la fois, âgés de 18 à 70 ans. Ils sont une poignée à avoir, comme lui, vécu toutes les étapes de la course. Certains s’étaient engagés pour de plus courtes périodes.

L'équipe de Simon DuBois à bord du voilier Visit Seattle Photo : Visit Seattle

Les objectifs de chacun étaient parfois bien différents.

« Je suis devenu un meilleur marin, un meilleur homme et assurément un meilleur leader, estime DuBois. On apprend à choisir nos batailles et à naviguer pour tirer le meilleur de tout le monde à l'intérieur de leur propre perspective. On venait de milieux bien différents. »

La mer ne pardonne pas

La course Clipper autour du monde a été marquée par le décès d’un marin d’un équipage concurrent en novembre. Simon Spears, un Britannique de 60 ans, a été emporté par une vague. Son équipe a été en mesure de le repêcher après 36 minutes de sauvetage, mais n’a pu lui sauver la vie.

« J’ai vraiment été affecté par son décès, raconte DuBois. Le fait qu’on partage le même prénom m’a frappé de plein fouet quand je lisais la dépêche annonçant sa mort. J’ai eu une remise en question. Est-ce que j’étais là pour les bonnes raisons? Est-ce que c’était trop dangereux pour rien? »

Ses proches, dont sa conjointe, l’ont soutenu à distance tout au long de cette année passée en mer.

Il y a eu des moments de grâce sur l’eau. Des cohabitations ponctuelles avec les dauphins, des couchers de soleil extraordinaires et des moments ordinaires avec les collègues qui ne s’oublient pas.

Il y a aussi eu de grandes inquiétudes. La cheville de Simon Dubois s'est prise dans un cordage en Chine alors qu’il tentait de réparer la voile. Il a eu peur, très peur.

« J'ai été tiré vers le haut et j’étais pendu par les pieds, raconte-t-il. Je n’étais retenu au bateau que par mon harnais de sécurité. Heureusement, un coéquipier a réussi à couper la corde in extremis. »

L’aventure n’est pas terminée

Simon DuBois fait de la voile depuis qu’il est tout petit. Tôt ou tard, il reprendra le large. Mais pas tout de suite.

« L’aventure en mer se termine, celle sur terre commence, dit-il de façon imagée. J’ai le goût et le besoin de partager mon histoire et tout ce que j’ai vécu en mer. Je veux la raconter et inspirer. On est tous des aventuriers à l’intérieur de nous et le rêve nous pousse à être plus heureux. »

DuBois, qui a déjà travaillé pour les grandes entreprises KPMG et CGI, espère livrer des conférences en milieu professionnel.

« Je crois que mes apprentissages seront utiles dans la gestion des écosystèmes des entreprises, explique-t-il. J’ai aussi un projet de documentaire. J’ai capté des images mémorables au cours de mon année en mer. »

Et sur l’eau, il ne ferme pas la porte à un petit Québec/St-Malo en 2020.