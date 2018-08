Un texte d'Olivier Tremblay

En 1998, Bédard remportait deux médailles aux Jeux olympiques de Nagano. Quelque 20 ans après ses premiers exploits avec l’équipe canadienne, il en est le pilote.

À 41 ans, il prend le poste de Derrick Campbell qui, après 12 années aux commandes, a préféré diriger la sélection nationale chinoise. Les attentes envers cette dernière sont élevées à quatre ans des Jeux olympiques de Pékin, en 2022.

Aux premiers Jeux de Bédard comme entraîneur, trois pays ont gagné toutes les médailles d’or en courte piste : la Chine, la Corée du Sud et le Canada. Depuis, quatre autres nations ont créé des champions olympiques. La concurrence est de plus en plus rude, ce qui rend le défi plus intéressant encore.

« Le nombre de pays est plus grand de cycle en cycle, souligne Bédard en entrevue à Radio-Canada Sports. De nouveaux pays sont rendus à maturité et sont prêts à gagner. C’est très concurrentiel du côté des hommes. Gagner de façon régulière, c’est très difficile. Ce le sera encore davantage dans quatre ans, dans huit ans. Il faut analyser et comprendre, et le niveau junior nous aide beaucoup à prévoir ce qui s’en vient dans les autres pays. »

C’est très important de regarder ce qui se passe à l’échelle mondiale, non seulement en Coupe du monde, mais aussi aux Championnats du monde juniors ou aux Championnats d’Europe, pour ne pas être surpris d’un pays qui arrive et qui nous donne des problèmes dans les épreuves individuelles. Éric Bédard, nouvel entraîneur de l'équipe nationale masculine de courte piste

Les voyages forment les entraîneurs

Cette concurrence, Bédard l’a en quelque sorte aidée à hausser son niveau. Deux ans après la retraite du quadruple médaillé olympique – il a aussi remporté l’argent au relais 5000 m à Turin, en 2006 –, c’est en Allemagne qu’il a fait ses premières armes à la tête d’une sélection olympique.

Bédard a dirigé les patineurs allemands aux Jeux de Vancouver, en 2010, avant de répéter l’expérience avec les athlètes italiens à Sotchi, quatre ans plus tard. Sa délégation, menée par la championne Arianna Fontana, a gagné une médaille d’argent et deux de bronze.

« J’ai eu la chance de me pointer dans des situations hors de ma zone de confort, explique-t-il. Quand je suis arrivé en Allemagne, je ne parlais aucunement l’allemand. J’ai pourtant réussi, en quelques mois, à mener l’équipe à un autre niveau, à m’adapter à eux, à les comprendre et à les écouter. Ç’a été la même chose avec les Italiens, et ce sera un peu la même chose avec l’équipe canadienne. »

Son expérience suivante, avec l’équipe nationale française, a cependant été de courte durée puisqu’un différend contractuel a abruptement mis fin à l’association entre la fédération et l’entraîneur de Sainte-Thècle, en Mauricie, quelques mois après son embauche. C’était à l’automne de 2014.

Bédard occupait, jusqu’à tout récemment, des postes en gestion des programmes de haute performance à l’Anneau olympique de Calgary et à l’Association de patinage de vitesse de l’Ontario. Son nouveau défi à la tête de l’équipe canadienne lui permettra de côtoyer les meilleurs talents du pays et, espère-t-il, de bâtir un projet qui s’inscrit dans la durée.

« Quand on arrive quelque part, c’est pour mener l’équipe à terme, souligne Bédard. La possibilité que les Jeux puissent être à Calgary dans huit ans, ça fait pencher la balance. On verra l’année prochaine. Mais entraîner l’équipe masculine aux Jeux olympiques qui seront peut-être au Canada, c’est quelque chose qu’on regarde pour l’avenir, oui. »

« C’était mon idole »

S’il prévoit de nombreux changements dans son équipe au cours du prochain cycle, Bédard peut compter, pour l’instant, sur un vétéran qu’il connaît bien : Charles Hamelin, avec lequel il s’était couvert d’argent dans ce relais à Turin.

Le nouvel entraîneur, qui veut justement accorder une importance particulière au relais dans son projet, est ravi de renouer avec Hamelin cette saison. Et l’actuel champion du monde le lui rend bien.

« Même avant que je sois dans l’équipe, Éric a toujours été une inspiration, un modèle pour moi quand j’étais jeune, confie Hamelin. Je le regardais beaucoup, j’allais voir ses compétitions, c’était mon idole. Il est venu nous voir à l’entraînement, à Sainte-Julie, quand on était jeunes. Il est venu nous motiver, nous donner des conseils techniques, des conseils d’athlète. »

On a toujours eu une belle relation. Qu’il soit avec nous, c’est pour moi quelque chose de très intéressant. Je vais le connaître sous un autre angle. J’ai connu pas mal tous les autres angles, et je vais voir le dernier qu’il me reste à connaître d’Éric Bédard. Charles Hamelin

Hamelin, s’il avait été surpris du départ de son ancien entraîneur, se réjouit de l’arrivée de Bédard à la tête de l’équipe. Il le croit capable de faire preuve de souplesse dans la mise en œuvre de son programme et de mener n’importe quel athlète à un niveau qu’il ne soupçonnait pas lui-même.

Pas étonnant qu’il se dise de plus en plus motivé à poursuivre sa carrière.

« J’ai hâte de voir comment la saison va se passer, indique Hamelin. En mars prochain, je vais faire le point, et je verrai ce que j’ai le goût de faire, si j’ai le goût de continuer une autre année ou pas. Mais, comme c’est parti, avec les nouvelles qu’on a et les personnes qui seront en poste, le choix s’en va plus vers le fait de continuer, encore et encore, que vers celui d’arrêter plus tôt. »

Palmarès olympique d’Éric Bédard comme athlète : Nagano (1998) : or (relais 5000 m), bronze (1000 m), 10e rang (500 m)

(relais 5000 m), (1000 m), 10e rang (500 m) Salt Lake City (2002) : or (relais 5000 m)

(relais 5000 m) Turin (2006) : argent (relais 5000 m), 4e rang (500 m), disqualification (1000 m)

(Avec la collaboration de Jean-François Poirier)