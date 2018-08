Un texte de Félix St-Aubin

Le porteur de ballon qui a fait partie des Bleus de 2013 à 2016, remportant au passage la 50e Coupe Vanier en 2014, prend du galon à sa seconde campagne dans la Ligue canadienne de football (LCF). Les projecteurs se sont récemment braqués sur lui après une prestation qui rappelait ses belles années sous la gouverne de Danny Maciocia.

L'entraîneur-chef June Jones lui a fait confiance pour le match d'ouverture locale, le 29 juin, contre les Blue Bombers (4-3). Il a répondu avec 92 verges au sol en 11 courses et fait vivre à la défense des Bombers son pire match de la saison contre la course.

« Je me sens bien, je me sens un peu plus impliqué que l'année dernière, confie Thomas-Erlington. Je pense que les coachs me font un peu plus confiance, je crois aussi que la performance [...] contre Winnipeg et les quelques attrapés que j'ai faits dans les derniers matchs leur donnent encore plus confiance en mes habiletés. »

« C'est un porteur de ballon qui peut s'identifier au football à trois essais, il est capable de tout faire : courir avec le ballon, protéger le quart-arrière et attraper le ballon en quittant le champ arrière, estime Maciocia, son ancien entraîneur à l'Université de Montréal.

Sean Thomas-Erlington (no 31) Photo : LCF

« Si on est prêts à investir dans ce jeune, c'est sûr qu'il aura tout un avenir devant lui dans le football professionnel. Il l'a déjà démontré avec ce match. D'après ce que j'entends, il se fait aussi un nom dans les unités spéciales. Il a toute une carrière qui l'attend, il aura un impact sur les succès des Tiger-Cats. »

Ses 92 verges constituent la troisième performance en importance de la troisième semaine d'activités, derrière C.J. Gable (23 courses, 165 verges) et William Powell (13 courses, 123 verges), mais devant son vis-à-vis Andrew Harris (14 courses, 66 verges).

June Jones avait dit aux médias qu'il avait en tête de me faire pas mal jouer pour cette rencontre, mais je n'en avais pas été informé du tout. J'étais même un peu surpris au début de la partie lors de la première séquence quand il m'a envoyé sur le terrain. Ç'a été un moment quand même excitant, j'ai pu faire mes preuves. Le porteur de ballon Sean Thomas-Erlington

« Je suis content de ce qu'on me donne, je ne me mets pas d'attentes comme ça je n'ai pas des déceptions, renchérit-il. Quand j'ai l'occasion d'avoir des répétitions avec l'attaque, je prends tout ce qu'on me donne. »

Sean Thomas-Erlington Photo : Tiger-Cats de Hamilton

Une course qui fait grand bruit

L'une des courses de Thomas-Erlington a grandement retenu l'attention des chaînes sportives d'un océan à l'autre.

Le Québécois a d'abord utilisé son jeu de pieds afin de confondre les plans de Taylor Loffler, 10e dans la LCF en 2017 pour les plaqués (75), puis a sauté au-dessus du demi défensif au moment où il tentait de le frapper au bas du corps.

« Avec la distance qu'il y avait entre le joueur défensif et moi, je me disais que les probabilités étaient plus élevées qu'il aille vers mes jambes. J'ai tenté un saut que j'ai fréquemment utilisé aux Carabins », explique celui qui fait tranquillement sa place dans l'unité offensive ontarienne.

« Ce jeu ne m'a pas surpris parce qu'il l'a fait à quelques reprises aussi lorsqu'il jouait pour nous avec les Carabins, se remémore Maciocia. J'ai eu le plaisir de travailler avec lui pendant quatre ans. »

Le département des communications de la LCF s'est d'ailleurs amusé en publiant une vidéo sur son compte Twitter relatant le fait d'armes de l'athlète de 26 ans.

Début du graphique (passez à la fin) 🎥 | Sean Thomas-Erlington is the new KING of hurdling — what will the @Ticats running back hop over next?! 😲🐯 #CFL pic.twitter.com/lohGxWMcla — CFL (@CFL) 5 juillet 2018 Fin du graphique (passez au début)

Manziel apprécié

Thomas-Erlington a côtoyé Johnny Manziel durant près de deux mois, de l'amorce du camp jusqu'à la fin de la sixième semaine d'activités. Il n'a que de bons mots pour le nouveau quart des Alouettes.

[J'ai discuté] quelques fois avec lui, très brièvement. Il a une très bonne énergie, ce n'est pas qu'il ne parlait pas beaucoup, mais il faisait les choses qu'il avait à faire comme quart-arrière. Quand [Jeremiah] Masoli donnait ses commentaires durant les entraînements, il en rajoutait pour nous aider à mieux comprendre. Le porteur de ballon Sean Thomas-Erlington

Il considère que la présence de Manziel avec les Tiger-Cats n'était pas une distraction pour l'organisation. Et, à ses yeux, elle n'aurait jamais pu l'être.

« Il n'aurait pas [pu] changer l'attitude de l'équipe ni le focus sur ce qu'on a à faire », soutient Sean Thomas-Erlington.

L'échange de Manziel a permis au directeur général Eric Tillman d'ajouter à sa formation le receveur éloigné Chris Williams et l'ailier défensif Jamaal Westerman. Des additions qui font plaisir à Thomas-Erlington, sans compter les deux sélections de premier tour aux repêchages de 2020 et 2021.

« Ça se passe super bien, les deux joueurs s'intègrent vraiment bien. Je pense que ça apporte un extra à nos unités offensive et défensive, analyse-t-il. Je pense qu'on a le meilleur des deux mondes, pour l'immédiat et dans le futur. »

Thomas-Erlington retrouvera Manziel sur la surface de jeu du stade Percival-Molson vendredi. Le hasard fait parfois bien les choses.