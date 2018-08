Vainqueurs la veille du premier duel de cette série de trois rencontres par un pointage de 10-1, les Athletics ont de nouveau contenu les frappeurs des Blue Jays.

Une poussée de trois points des locaux en fin de troisième manche pour creuser l'écart à 5-1 a fait la différence. Ce cinquième point inscrit par Oakland a été l'oeuvre de Mark Canha lorsqu'il a volé le marbre.

Le frappeur désigné Khris Davis a également contribué au triomphe avec une performance de trois coups sûrs, dont un circuit solo, et deux points produits.

Le joueur de premier but Justin Smoak a répliqué en quatrième manche avec à son tour une longue balle réussie sans coéquipier sur les sentiers.

Le lanceur partant des Jays Sam Gaviglio n'a pas connu le départ escompté. Il a accordé cinq points, tous mérités, et huit coups sûrs en seulement deux manches et deux tiers. Il a retiré deux rivaux sur des prises et a permis deux buts sur balles.

Son vis-à-vis Trevor Cahill a obtenu la victoire après avoir travaillé durant six manches sur le monticule. L'artilleur de 30 ans a donné deux points, cinq coups sûrs et deux buts sur balles. Il a maîtrisé six frappeurs des représentants de la Ville Reine sur des prises.

Les Blue Jays tenteront d'éviter l'affront d'un balayage mercredi après-midi. Ils enverront sur la butte Marcus Stroman qui se mesurera à Sean Manaea.

Les protégés de John Gibbons n'ont remporté que 9 de leurs 24 confrontations en juillet. Leur taux de victoires a ainsi chuté de ,476 (39-43) à ,453 (48-58) en un mois.