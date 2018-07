Le directeur général des Yankees, Brian Cashman, en a fait l'annonce mardi, tout juste avant que le club affronte les Orioles de Baltimore.

Selon le site internet WebMD.com, l'infection de Coxsackie se manifeste surtout chez les enfants de 10 ans et moins. Elle est caractérisée par des éruptions cutanées sur les mains, les pieds et la bouche. La fièvre, les maux de gorge et les écoulements nasaux font partie des symptômes.

À lire aussi : Les Blue Jays de Toronto échangent les releveurs Aaron Loup et John Axford

Il s'agit du deuxième cas répertorié au baseball majeur en juillet. Dimanche dernier, le lanceur des Mets de New York Noah Syndergaard s'est retrouvé parmi les blessés de l'équipe pour la même raison.

Les Yankees ne savent pas exactement comment Happ a contracté cette infection. Le lanceur de 35 ans a été acquis des Blue Jays de Toronto la semaine dernière en retour de Brandon Drury et Billy McKinney. Happ a connu du succès lors de son premier départ dans son nouvel uniforme dimanche, permettant aux Yankees de l'emporter face aux Royals de Kansas City.

Happ pourrait manquer son prochain départ, prévu samedi contre les Red Sox de Boston. Cashman a révélé que le cas de l'artilleur était léger et qu'il pourrait être en mesure de se présenter au monticule.

Chris Sale ratera aussi le choc des titans

De leur côté, les Red Sox ont placé le nom de l'as lanceur Chris Sale sur la liste des blessés en raison d'une inflammation à l'épaule gauche.

Cette blessure signifie que l'artilleur gaucher ratera le match qu'il devait lancer face aux Yankees jeudi.

La décision est rétroactive à samedi, ce qui signifie que Sale pourrait effectuer son départ le 7 août contre les Blue Jays de Toronto.

« Nous voulons vraiment ne prendre aucun risque », a déclaré Dave Dombrowski, président des opérations baseball chez les Red Sox.

Selon Dombrowski, la douleur est légère et Sale a assuré qu'il ne ratera qu'un seul départ.

Sale est le meneur dans les majeures au chapitre des retraits au bâton et domine la Ligue américaine avec une moyenne de points mérités de 2,04.

À ses six derniers départs, Sale affiche un dossier de 5-0 et n'a donné aucun point à ses trois dernièrnes missions.

Le gaucher Brian Johnson le remplacera face aux Yankees jeudi.

Par ailleurs, les Red Sox ont rappelé le droitier Brandon Workman de leur club-école de Pawtucket au niveau AAA pour prendre sa place dans la formation.