Voilà un cadeau inestimable pour le jeune homme qui fêtera ses 18 ans le 8 août prochain, en plein tournoi.

« C’est une belle confiance de Tennis Canada. C’est une belle reconnaissance, de me dire que je suis prêt à jouer ces tournois-là », s'est réjoui le 134e joueur mondial.

L'an dernier, il avait dû déclarer forfait avant le début du tournoi canadien en raison d'une blessure à un poignet. Il est donc heureux d'enfin pouvoir vivre son baptême devant ses compatriotes.

« Je ne veux pas cacher que ça aurait été plus beau de commencer à Montréal, a-t-il dit. À Toronto j’avais vécu les qualifs il y a deux ans. En espérant vivre de bons moments, mais je suis très heureux d’être dans le tableau. »

On se souvient que son ami Denis Shapovalov avait brillé à la Coupe Rogers en 2017, en accédant au carré d'as après s'être offert Rafael Nadal, mais Auger-Aliassime ne veut pas se mettre de pression sur les épaules.

« Ce serait l’idéal, ce serait le plus beau scénario. Si on parle à Denis au même moment [l'année dernière], je ne pense pas qu’il s’attend à une demi-finale. Moi, je ne mets pas d’attente au niveau résultat. Il y a de belles choses qui sont possibles. J’ai gagné quelques matchs sur le circuit ATP, une victoire à Indian Wells en Masters. Donc pourquoi ne pas aller le plus loin possible. Je vais commencer par essayer de gagner le premier tour. »