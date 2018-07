James a confirmé qu’avant de choisir des Lakers, il avait aussi eu de l’intérêt à poursuivre sa carrière avec les 76ers de Philadelphie, une des équipes montantes de la NBA, et les Rockets de Houston, finalistes de l’Association de l’Ouest l’an dernier qui comptent sur les services de son bon ami Chris Paul.

« J’ai réfléchi longtemps et sérieusement à la possibilité de retrouver Ben [Simmons] et [Joel] Embiid [des 76ers, NDLR], ou encore [James] Harden et Chris [Paul] », a déclaré lundi l'ancien ailier de Cleveland lors de ses premières déclarations publiques depuis la signature de son contrat le 1er juillet, à l’occasion de l’annonce de l’ouverture d’une école financée par sa fondation à Akron, sa ville natale en Ohio.

« Mais aider une équipe à retrouver des niveaux qu'elle n'a pas atteints depuis un moment, c'est un défi qui me plaît », a poursuivi James.

Les Lakers, deuxièmes pour le nombre de titres dans la NBA avec 16, juste derrière les Celtics de Boston, connaissent depuis cinq ans la pire séquence de leur histoire. Ils n'ont pas réussi à atteindre les séries éliminatoires depuis la saison 2013 et leurs deux derniers titres datent de 2009 et 2010.

« C'est une franchise historique, ils ont une structure digne des plus grands, a-t-il souligné. Faire partie d'une franchise avec un tel passé, c'est quelque chose de génial pour moi et pour l'histoire du basket en général. »

« King James » succédera sous le maillot jaune et violet à des légendes comme Wilt Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Shaquille O'Neal ou Kobe Bryant.

À 33 ans, il prendra part à sa 16e saison dans la NBA. Nommé joueur le plus utile de la ligue à quatre reprises, il a remporté deux titres de champion en 2012 et 2013 avec le Heat de Miami et a reçu une troisième bague de champion en 2016 avec les Cavaliers de Cleveland, jamais titrés auparavant. James a aussi atteint la finale de la NBA lors des huit dernières saisons.

La saison dernière, loin d’être rattrapé par l’âge, il a été le troisième marqueur de la NBA avec 27,5 points par match, égalant son record personnel de rebonds dans une saison (8,6 par match en moyenne) et battant celui de passes décisives (9,1).

James a signé un contrat de 154 millions de dollars pour quatre saisons avec les Lakers, après quatre années passées à Cleveland.

À Los Angeles, il sait toutefois qu’il se joint à une équipe en reconstruction, mais il n’a pas mis de pression sur sa direction afin d’accélérer le processus et lui permettre d’atteindre une neuvième finale de suite.

« J’aime les jeunes joueurs que nous avons, et je ne veux pas forcer les choses de quelque façon que ce soit. Je crois que [le directeur général] Rob [Pelinka], [le président] Magic [Johnson] et [la propriétaire] Jeanie [Buss] ont fait un travail incroyable pour restructurer l’organisation et garder le rêve de Dr [Jerry] Buss vivant. Je crois qu’ils savent ce qui est le mieux pour cette équipe. »