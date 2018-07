Le Sicilien devrait sortir de l'hôpital mercredi et pouvoir reprendre dans quelques jours l'entraînement, d'abord sur rouleaux puis sur route.

Le « Requin de Messine », vainqueur du Tour en 2014, a chuté dans l'ascension finale de l'Alpe d'Huez le 19 juillet, à la 12e étape, par la faute d'un spectateur.

Au seuil des quatre derniers kilomètres, il a été jeté à terre dans la confusion, apparemment provoquée par la sangle de la caméra d'un spectateur trop enthousiaste.

De plus, Nibali et les autres coureurs montaient à travers le nuage d'un fumigène, une situation plus tard décriée par le directeur du Tour, Christian Prudhomme.

Nibali, 33 ans, a pu toutefois remonter sur son vélo et a franchi la ligne avec une poignée de secondes de retard sur le groupe de tête. Il a abandonné quelques heures plus tard, après une visite à l'hôpital qui a confirmé la fracture vertébrale.

Après 12 étapes, il occupait la 4e place et était encore en lice pour le podium.

Il est l'un des rares coureurs de l'histoire à avoir gagné les trois grands tours (Giro, Tour, Vuelta). Il a remporté cette année la classique Milan-Sanremo.