Miller et sa femme, Morgan Beck Miller, une ancienne joueuse de volleyball de plage, veulent maintenant sensibiliser les parents afin de prévenir de tels accidents.

Dans une entrevue au réseau NBC, le champion olympique américain est apparu accablé par la disparition de son enfant.

Il n’y a pas un jour qui passe sans que je prie pour la chance de revenir à cette journée afin d’en changer le cours. Bode Miller

Le 10 juin dernier, la petite Emeline est tombée dans la piscine de la maison voisine de leur résidence du sud de la Californie.

« Nous y allions plusieurs fois par semaine, ils étaient comme de la famille, raconte Morgan Beck Miller au sujet de ses voisins. C’était une journée comme les autres. Nous étions assis sur le divan et elle jouait devant nous. Emmy allait et venait, jamais plus loin qu’à 15 pieds d'où nous étions. Et soudainement, c’est devenu trop tranquille pour moi. »

Ne voyant plus sa fille, la mère se met à la chercher. Rapidement, elle se dirige dehors, vers la piscine.

« Mon cœur s’est serré en ouvrant la porte et elle flottait dans la piscine, se souvient-elle. J’ai couru et sauté dans l’eau. »

Elle s’emploie alors à lui sauver la vie en amorçant la réanimation cardio-respiratoire pendant que sa voisine appelle l’ambulance qui transportera d’urgence la bambine à l’hôpital.

Les médecins croyaient d'abord que ses chances de survie étaient bonnes, mais ils se sont ravisés bien vite.

« Le docteur a dit que son cerveau avait manqué d’oxygène pendant trop longtemps », relate Bode Miller.

L’homme aux huit globes de cristal, maintenant âgé de 40 ans, a depuis appris que la noyade est la principale cause de décès chez les enfants de moins de quatre ans.

« Si c’est la première raison qui peut me faire perdre un enfant, je veux être mis au courant », explique Miller.

Le couple admet que la culpabilité le ronge et s’est donné la mission d’aider les autres à être plus vigilants.

Nous avons l’occasion de vivre avec un but, de nous assurer qu’aucun autre parent n’ait à ressentir ce que nous ressentons. Bode Miller

Miller, qui a deux enfants de précédentes unions, a aussi eu un fils avec sa présente femme. Et le couple attend la venue d’un autre bébé en octobre.