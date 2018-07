Un texte d’Olivier Tremblay

À travers tous ces chiffres, Gagnon-Laparé demeure habile avec les mots. Le propos est réfléchi. Le jeune homme a déjà bien digéré toutes les étapes qui l’ont mené vers la capitale. Il les explique avec mesure, avec analyse.

Gagnon-Laparé débarque à Vitré, une commune bretonne à mi-chemin entre Rennes et Laval en janvier 2017. À l’aube de ses 22 ans, il en est à sa première aventure à l’étranger, exception faite d’un essai à Rennes.

En une saison et demie, Gagnon-Laparé joue 39 matchs, toutes compétitions confondues, avec l’AS Vitré, dont 36 comme titulaire. Il inscrit deux buts. Le club de quatrième division conclut la saison 2016-2017 au 6e rang du groupe A. En 2017-2018, c’est de la 11e position du groupe D qu’il se contente.

« Dans ma tête, c’était clair, à la fin de la saison en mai, que je ne retournerais pas à Vitré, confie Gagnon-Laparé en entrevue à Radio-Canada Sports. J’avais envie d’essayer de monter une marche, soit de trouver un club dans la même division qui serait un petit peu plus ambitieux, qui voulait se donner les moyens de monter en troisième division. »

Gagnon-Laparé croit son CV assez séduisant pour atteindre son objectif. Une fois la saison terminée en France, il revient au Québec pour l’été, pendant que son agent évalue les options qui s’offrent à lui.

L'appel crucial d'une connaissance

Aucune proposition vraiment intéressante ne vient à Gagnon-Laparé, qui est d'avis que son âge, son expérience et sa nationalité ont joué contre lui.

« Je ne savais pas encore dans quel club j’irais, mais dans ma tête, c’était [en Europe] que j’avais fait le travail. Et je commençais à être un petit peu connu dans ce coin-là, explique Gagnon-Laparé. Je pensais que j’avais de bonnes chances. Mais le marché est très, très difficile. »

Les équipes prennent très peu de risques parce que les budgets changent et ça fait en sorte qu’un joueur étranger qui n’a pas nécessairement une grosse expérience en Europe, ça peut causer des blocages à certains moments. C’est ce qui n’a pas été facile pour moi. Jérémy Gagnon-Laparé

Un appel chamboule cependant les plans pour de bon. Lorsque l’Impact de Montréal l’avait prêté au Fury à la fin de 2015, Gagnon-Laparé y avait croisé l’international canadien Julian De Guzman. Devenu directeur général depuis, De Guzman lui propose de revenir dans l’entourage du club ottavien pour garder la forme.

Gagnon-Laparé accepte. Il peut reprendre du rythme avec une équipe d’un niveau intéressant, et il peut continuer d’entretenir une relation avec le club de la USL.

« Plus ça avançait, plus [De Guzman] me demandait si j’avais du nouveau de mon côté, se souvient-il. Tranquillement, il a commencé à me demander si ça m’intéresserait de finir la saison avec Ottawa. Il trouvait que mon profil était intéressant pour l’équipe et que je pourrais les aider jusqu’à la fin de la saison. J’ai pesé le pour et le contre, et parmi les offres que j’avais à ce moment-là, je trouvais que c’était la plus intéressante. Le choix n’a pas été très difficile. »

Et l’attente n’a pas été très longue. Embauché le 16 juillet, Gagnon-Laparé joue neuf jours plus tard : 90 minutes dans une défaite de 3-0 contre le Toronto FC en Championnat canadien.

Objectif : progression

Ceux qui suivent la carrière du Québécois depuis longtemps auront peut-être haussé les sourcils en apprenant qu’il a affronté le TFC au poste de défenseur latéral, mais le principal intéressé assure que ce n’est que le résultat de blessures et d’une suspension.

L’avenir dira si « JGL » retrouvera son poste de prédilection, celui de milieu axial. Sur le site Internet du Fury, du moins, on l’aperçoit dans la section des milieux de terrain.

En France, Gagnon-Laparé était remonté un cran plus haut sur le terrain après un début de carrière à se demander s’il y jouerait sur une base permanente un jour. L’Impact l’a utilisé à la position d’arrière gauche. Même choix du côté de Benito Floro, à l’époque où il dirigeait la sélection canadienne.

Aujourd’hui, le nouveau joueur du Fury porte le numéro 2 traditionnellement réservé à un défenseur latéral. Mais il est convaincu que sa nouvelle équipe est le contexte idéal pour sa progression. Il voulait un entraîneur qui l’apprécie et qui lui offre du temps de jeu et un groupe de coéquipiers où règne une saine concurrence.

S’il demeure en Amérique du Nord et que son objectif reste de « monter une marche », la MLS serait une suite logique. Malgré sa précédente expérience mi-figue mi-raisin, Gagnon-Laparé n’a pas de réticences particulières à retourner dans le circuit Garber. Mais il n’est pas encore rendu là dans sa réflexion.

« Pour l’instant, je veux être à fond avec Ottawa pour la fin de saison, assure-t-il. Je veux essayer de donner tout ce que je peux donner pour aider l’équipe. À la fin de cette saison, si ça se passe bien, pourquoi ne pas prolonger l’aventure ici? »