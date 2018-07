À Toronto, 16 des 17 meilleurs joueurs du monde ont confirmé leur présence. Seul Roger Federer renonce au tournoi. Le Suisse, numéro deux mondial, veut se ménager à l’aube des Internationaux des États-Unis, dernier grand chelem de la saison.

« Nous avons un tableau exceptionnel cette année », se réjouit Karl Hale, directeur du tournoi.

Nadal visera un quatrième titre au Canada et un premier en cinq ans. L’an dernier, le numéro un mondial s’est fait surprendre en huitièmes de finale par le Canadien Denis Shapovalov.

L’Allemand Alexander Zverev, vainqueur à Montréal en 2017, sera la 2e tête de série. Le Serbe Novak Djokovic, vainqueur à Wimbledon, sera le 9e favori.

Les 16 meilleures joueuses à Montréal

Simona Halep tentera de décrocher le deuxième titre de sa carrière à la Coupe Rogers. La Roumaine l’avait aussi emporté dans la métropole québécoise en 2016.

La Danoise Caroline Wozniacki (no2), l’Américaine Sloane Stephens (no 3), l’Allemande Angelique Kerber (no 4), gagnante à Wimbledon, et l’Ukrainienne Elena Svitolina (no 5) complètent le top 5.

Les 16 meilleures joueuses à la WTA ont confirmé leur présence À ce prestigieux tableau s’ajoutent l’Américaine Serena Williams, lauréate de 23 titres du grand chelem, et la Canadienne Eugenie Bouchard, qui ont toutes deux reçu des laissez-passer.

Les tournois de Toronto et de Montréal se tiennent du 6 au 12 août. Les tirages au sort des deux tableaux auront lieu vendredi.