Le bateau canadien féminin, propulsé par Isabel Ruby-Hill, Avalon Wasteneys, Sydney Payne, Stephanie Grauer, Kendra Wells, Madison Mailey, Morgan Rosts, Ivy Elling-Quaintance et la pilote Laura Court, a attendu patiemment pour participer à la finale A après s’être qualifié jeudi.

Le Canada a dépassé les États-Unis dans le troisième 500 m et a conclu avec un temps de 6 min 4 s 61/100 pour défendre avec succès son titre de champion du monde de 2017.

« La course a été fantastique, a déclaré Sydney Payne, deux fois médaillée d'or chez les moins de 23 ans. Nous sommes restées calmes et nous nous sommes concentrées. Nous avons gardé notre plan de course et tout s'est déroulé comme il le fallait. D’être à nouveau championnes, c’est difficile à décrire. »

Le Canadien Trevor Jones, champion du monde en titre, s’est imposé en solo avec un temps de 6:48,70, soit deux secondes de moins que le record du monde des moins de 23 ans.