Championne du monde chez les juniors en solo en C-1 200 m vendredi et C-1 500 m samedi, Jensen s'est alliée à sa compatriote Julia Lilley Osende pour s'imposer en C-2 500 m dimanche.

Deuxième à mi-chemin de la course derrière les Chinoises Li Qi et Li Wei avec un retard de 20 centièmes de seconde, le duo vainqueur les a doublées dans la seconde portion du parcours pour l'emporter en 1 min 58 s 306/1000.

Qi et Wei (1:58,997) ainsi que les Hongroises Csenge Molnar et Bianka Nagy (2:00,199) se sont installées aux côtés de Jensen et Lilley Osende sur le podium.

Au lendemain d'une médaille de bronze récoltée en C-2 200 m, Nadya Crossman-Serb et Hannah MacIntosh n'ont pas connu le même succès en C-2 500 m. Elles ont enregistré un chrono de 2:01,296 qui leur a valu la 6e place.

Le quatuor canadien composé de Zane Clarke, de Marshall Hughes, de Nicholas Matveev et de Pierre-Luc Poulin (1:19,687) a été le 6e à franchir la ligne d'arrivée en K-4 500 m.