Le pilote canadien a détruit son aileron avant lors de la séance de qualifications, samedi, sous une pluie battante.

Or, c'était le seul modèle du nouvel aileron avant apparu à Hockenheim que l'équipe avait en stock.

Lance Stroll revient en piste après son accident en Hongrie, la Williams n'a plus d'aileron avant. Photo : RDS/TSN

Il a donc fallu installer un "vieil" aileron, ce qui a demandé quelques ajustements. L'équipe Williams a dû déroger à l'article 34.2 du règlement sportif concernant la situation parc fermé.

L'article 34.2 du livre des règlements sportifs de la FIA règlement interdit que les équipes touchent aux voitures entre la fin de la séance de qualifications et le début du Grand Prix, autre que pour des vérifications de routine. Elles sont alignées dans un parc fermé (sorte de stationnement protégé), et les officiels de la FIA font les vérifications habituelles (poids, dimensions, carburant), posent des scellés et surveillent ce que font les mécaniciens.

Stroll partira donc de la ligne des puits, ce qui a permis à l'équipe de travailler plus en profondeur sur la voiture.

Le Québécois s'était classé en 15e place, et devait partir de l'intérieur de la 6e ligne de la grille.

Stroll devra faire ce qu'il fait si bien, soit gagner le maximum de positions au départ, car au Hungaroring, il est très difficile de doubler.

Claire Williams en réflexion

Claire Williams n'en finit pas de faire le point sur la situation de l'équipe durant cette saison catastrophique.

Dans une entrevue accordée au quotidien britannique The Sun, elle va plus loin, car elle répond en quelque sorte aux commentaires de Jacques Villeneuve voulant qu'elle ne soit pas la bonne personne pour diriger l'équipe.

« Bien sûr que j'ai pensé démissionner, explique-t-elle franchement. Je me demande aussi si je suis la bonne personne pour faire ce boulot. Mais je ne suis pas rendue au point où quand je me regarde dans le miroir, je me dis que je suis le problème. »

Claire Williams Photo : Getty Images/Clive Mason

« Les gens dans le paddock ou sur les réseaux sociaux peuvent penser ce qu'ils veulent, mais si quelqu'un chez Williams peut me dire en face (in my face) que je cause du tort à l'équipe, alors je partirais », ajoute-t-elle, non sans un brin de défiance.

La dirigeante britannique dit avoir encore la confiance de son père, Frank Williams, le fondateur et actionnaire majoritaire de l'équipe.

« Il se montre philosophe. Il m'a dit : "on a déjà traversé des moments atroces (shitty times), et on est passés au travers. Il faut que tu continues à te battre" », raconte-t-elle.

Ne pas devenir dinosaure

L'équipe britannique vient d'annoncer qu'elle achèterait les boîtes de vitesses de Mercedes-Benz, pour se concentrer sur l'aérodynamique de la voiture.

La Williams de 2019 aura donc tout le train arrière (groupe propulseur, boîte de vitesses et suspensions arrières) du constructeur allemand.

Mais pas question de perdre son âme.

« Nous ne serons jamais l'équipe B d'un grand constructeur, avertit Claire Williams, mais nous sommes prêts à explorer des pistes pour nous en sortir.

« Williams a déjà été un géant. Nous ne voulons pas devenir un dinosaure qui refuse de changer et de s'adapter », a-t-elle conclu.