Par un beau jour de mars 1993, Guerrero est arrivé en retard, sur une moto-taxi, au camp d'essai professionnel donné par le dépisteur des Expos de Montréal, vêtu de deux chaussures du même pied, dépareillées et pas de la même taille.

Une histoire incroyable. Mais fausse!

Guerrero était bien heureux d'avoir l'occasion de remettre les pendules à l'heure lors d'une mêlée de presse, samedi, quelque 24 heures avant qu'il ne soit officiellement intronisé au Temple de la renommée du baseball.

« Il y a quelques trucs que je voudrais mettre au clair, a-t-il déclaré à l'aide de son traducteur, José Mota. Je n'étais pas le dernier invité à cette séance. Ce n'est pas vrai. Par contre, j'ai été le dernier à effectuer des relais du champ extérieur. Ils savaient que j'étais blessé à une jambe, mais je n'étais pas le dernier invité à ce camp. »

« De plus, toute cette histoire au sujet de mes deux souliers du même pied, ce n'est pas vrai non plus, que ce soit clair. Je ne suis même pas arrivé en retard! Il y a quelques histoires fausses qui ont été colportées au sujet de cette séance d'essai. Je suis heureux de pouvoir clarifier la situation. Tout le monde est arrivé à temps ce jour-là, y compris moi. »

Voilà qui est dit.

En attendant, celui qui fera son entrée à Cooperstown avec la casquette des Angels de Los Angeles ne réalise pas encore pleinement l'honneur qui lui a été fait, en janvier dernier, quand son nom s'est retrouvé sur 92,9% des bulletins de vote.

« Je pense que demain, ce sera différent, a-t-il admis. Je suis très heureux que ma famille soit ici. Je tente de ne pas trop y penser et je vais garder ça simple. »

Plusieurs de ses partisans montréalais ont été très déçus d'apprendre qu'il deviendra le premier représentant des Angels au Temple de la renommée.

Guerrero assure toutefois qu'il n'oubliera pas Montréal dans ses remerciements, dimanche.

« Je suis très fier d'avoir eu ma première occasion à Montréal. Les Expos m'ont amené au Canada, aux États-Unis. Je peux dire fièrement qu'en portant cet uniforme, j'ai aussi été en mesure de faire honneur à la République dominicaine. (...) Je vais exprimer ma profonde gratitude aux partisans des Expos. »

Vladimir Guerrero Photo : La Presse canadienne/Ryan Remiorz

Il aura particulièrement de bons mots pour Felipe Alou et Pedro Martinez.

« Felipe Alou, comme mon premier gérant dans les majeures, m'avait donné un conseil que je n'ai jamais oublié : arriver tôt au stade. Ça représente beaucoup pour moi - et pour la République dominicaine-- qu'il ait été mon premier gérant. Il a eu un grand impact dans ma vie. »

« Quant à Pedro Martinez, nous avons passé quatre ans ensemble à Montréal. Nous vivions ensemble. Ça signifie beaucoup pour moi de le rejoindre ici à Cooperstown, considérant tout ce qu'il a fait pour moi au cours de ces années à Montréal. »

Guerrero a été élu en compagnie de Chipper Jones, Jim Thome et de l'as releveur Trevor Hoffman.

Ils seront accompagnés par les ex-vedettes des Tigers de Detroit Jack Morris et Alan Trammell, sélectionnés par le Comité des vétérans.

La cérémonie d'intronisation se mettra en branle à compter de 13h30 (HAE), dimanche.