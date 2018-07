L'équipe torontoise a révélé que Guerrero fils se joindra aux Bisons de Buffalo, leur club AAA, mardi, après la cérémonie d'intronisation de son père Vladimir Guerrero au Temple de la renommée de baseball à Cooperstown qui aura lieu dimanche.

Guerrero fils, qui figure en tête de liste des espoirs du baseball selon MLB Pipeline, présente une moyenne de .402 avec 14 circuits et 60 points produits en 61 matchs avec l'équipe AA du New Hampshire cette saison.



Le voltigeur de 19 ans s'est absenté pendant un mois en raison d'une entorse au tendon rotulien gauche et il est revenu au jeu il y a deux semaines.



Le fils de l'ex-joueur vedette des Expos est né à Montréal et a grandi en République dominicaine.



Les Blue Jays l'ont mis sous contrat à l'âge de 16 ans comme joueur autonome international en 2015.