La nature de la blessure avec laquelle la troisième tête de série est aux prises n'a pas encore été dévoilée.

Andreescu avait préalablement décroché trois victoires pour atteindre le carré d'as, dont une à l'arraché 5-7, 6-4 et 7-5 en quarts de finale contre l'Australienne Ellen Perez (no 6).

L'autre demi-finale du tableau féminin mettra aux prises l'Ontarienne Katherine Sebov (no 8) à la favorite australienne Arina Rodionova (no 1).

Sebov n'a vu que quatre petits jeux lui échapper lors de ses deux dernières confrontations qu'elle a aisément remportées 6-1, 6-2 et 6-0, 6-1.

Les compatriotes unifoliés Peter Polansky (no 3) et Frank Dancevic batailleront plus tard dans la journée pour une place en finale du volet masculin.

Polansky n'a toujours pas perdu une seule manche en trois duels à Granby.

Plus de détails à venir.