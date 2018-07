Vincent a enlevé les honneurs à l'épreuve C-1 200 m, au lendemain de son triomphe en C-1 500 m. Elle a rallié la distance en 45 s 593/1000 devant la Polonaise Dorota Borowska (45,630 s) et la Bélarusse Alena Nazdrova (45,648 s).

Outre le trio de médaillées, personne n'a enregistré un chrono sous les 46 secondes.

Vincent a du coup protégé son titre, acquis en 2016, pour une deuxième année d'affilée aux Championnats du monde U-23 de canoë-kayak. Elle avait également été sacrée sur cette distance deux années plus tôt chez les juniors.

Jensen a aussi poursuivi sur sa lancée. La Québécoise inscrite dans le volet junior s'est imposée en 46,873 s et a précédé la Hongroise Bianka Nagy (47,649 s) et la Slovaque Lucia Valova (48,377 s) au fil d'arrivée.

L'athlète de 16 ans avait aisément remporté la palme vendredi en C-1 500 m.

L'embarcation canadienne composée de Nadya Crossman-Serb et de Hannah MacIntosh (45,461 s) s'est frayé un chemin jusqu'au podium en C-2 200 m. Le tandem a conclu en 3e position.

Crossman-Serb et MacIntosh ont été battues par les Bélarusses Volha Klimava et Nadzeya Makarchanka (43,742 s) et par les Ouzbèkes Dilnoza Rakhmatova et Nulufar Zokirova (43,894 s).

Autres résultats canadiens :

Volet junior