Ledit défi se nomme Atlanta United (13-4-5), l'une des pointures de la MLS.

Les troupiers de Gerardo « Tata » Martino regardent leurs adversaires de haut cette saison, leur deuxième dans le circuit Garber après avoir vécu un baptême on ne peut plus satisfaisant en atteignant les éliminatoires.

Épargnés par les creux de vague, ils trônent au sommet du classement général. L'Atlanta United a connu une série de deux matchs sans victoire – un revers et un verdict nul – en 22 confrontations, sans jamais s'enfoncer davantage.

Les prestations de Josef Martinez sont étroitement liées à la réussite des représentants géorgiens depuis leurs débuts en MLS. L'attaquant vedette est la référence aux quatre coins de l'Amérique du Nord avec une moyenne d'un but par rencontre en 22 affrontements.

Martinez avait également fait écarquiller bien des yeux l'an dernier après avoir touché la cible à 19 reprises en 20 duels. Il avait été nommé sur l'équipe d'étoiles du circuit Garber aux côtés des Sebastian Giovinco, Nemanja Nikolic, Diego Valeri et David Villa, entre autres.

Ses 41 réalisations depuis 2017, enregistrées en 42 duels, le placent au sommet. Il est suivi par Nikolic (34), Bradley Wright-Phillips (31), Villa (30), Valeri (28), Ignacio Piatti (27) et Ola Kamara (27).

Le Vénézuélien de 25 ans a d'ailleurs déjà six tours du chapeau en poche, trois par campagne, ce qui constitue un record de la première division nord-américaine.

Une séquence éprouvante

Le Bleu-blanc-noir disputera le dernier match d'une série de 7 en 22 jours (3-2-1), incluant un périple sur la côte ouest du Canada qui s'est conclu par une défaite en demi-finales du Championnat national contre les Whitecaps de Vancouver (7-9-5).

« Ça va être un match difficile, surtout avec la fatigue, a expliqué Piette. On a un dernier effort à donner dans ce long mois. »

Le onze montréalais se débrouille très bien à domicile par les temps qui courent. Il a décroché des victoires dans chacune de ses six rencontres précédentes, dont cinq se sont soldées par un jeu blanc.

Quand on les a affrontés chez eux, nous avons joué une très bonne première mi-temps. Nous nous sommes défendus en bloc et nous devrons reproduire ça demain [samedi, NDLR]. C'est un bon moment pour les affronter, puisque nous sommes sur une bonne séquence à domicile. Je suis très confiant, l'équipe est en forme. Nous sommes prêts. Le défenseur Jukka Raitala

Les meneurs dans l'Association de l'Est n'ont toutefois aucun complexe lorsqu'ils occupent le rôle de visiteurs. Ils ont en effet obtenu des points dans 8 de leurs 10 matchs sur les terrains adverses (6-2-2), soit plus que quiconque dans la MLS.

Kevin Kratz (no 32), Daniel Lovitz (no 3), Ken Krolicki (no 13) et Josef Martinez (no 7) Photo : La Presse canadienne/Curtis Compton