L'équipe a annoncé la nouvelle vendredi. Wilson était joueur autonome avec compensation.

L'attaquant de 24 ans a établi des sommets personnels avec 14 buts et 21 aides en 78 matchs la saison dernière. Et il a ajouté 5 buts et 10 aides en 21 rencontres lors de la marche des Capitals vers une première conquête de la Coupe Stanley.

Le Torontois a été sélectionné par les Capitals au 16e rang du premier tour au repêchage de 2012. En 391 rencontres dans la LNH, il a amassé 35 buts, 69 aides et 806 minutes de punition.

« Tom est un membre irremplaçable de notre formation et nous sommes heureux de savoir qu'il continuera de faire partie de l'avenir de l'équipe, a déclaré le directeur général des Capitals, Brian MacLellan, dans un communiqué. Tom est un joueur unique dans cette ligue. Malgré ses 24 ans, il a déjà accumulé beaucoup d'expérience et nous croyons qu'il continuera à s'améliorer comme joueur. Puisqu'il a les habiletés pour jouer dans toutes les situations, une équipe a besoin de joueurs comme Tom pour avoir du succès dans la LNH. »

Longtemps joueur de soutien reconnu pour sa robustesse, Wilson s'est taillé une place au sein du premier trio des Capitals à la droite d'Alex Ovechkin et d'Evgeny Kuznetsov au cours de la dernière saison. Il a toutefois été suspendu pour trois matchs au cours des séries pour une mise en échec dangereuse à l'endroit de Zach Aston-Reese, des Penguins de Pittsburgh. Il avait aussi raté les quatre premières rencontres de la campagne parce qu'il était suspendu pour un incident survenu au cours d'un match préparatoire.