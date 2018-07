Âgée de 31 ans et originaire des États-Unis, Joh a réussi cinq oiselets contre un boguey, son premier de la semaine, pour passer à -13 après 36 trous. Elle vise un premier titre sur le circuit de la LPGA.

La Thaïlandaise Ariya Jutanugarn, championne du récent Omnium féminin des États-Unis, a inscrit le meilleur pointage de la journée en bouclant le parcours en 65 coups. Elle se retrouve à égalité au deuxième rang à -10 en compagnie de la Sud-Coréenne Amy Yang (66).

L'Allemande Caroline Masson (65) suit en quatrième place à -9.

Alena Sharp, de Hamilton, et Brittany Marchand, d'Orangeville, en Ontario, sont à -1 à la suite de rondes respectives de 68 et 69. Maude-Aimée Leblanc, de Sherbrooke, a joué une ronde de 73 et n'a pas respecté le seuil de qualification (+1) pour les rondes du week-end par un coup.