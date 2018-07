Un texte de Simon Cremer

Boucher, qui a signé un contrat pour le camp des Raptors de Toronto, est en confiance après avoir participé à la ligue d’été avec la seule formation canadienne de la NBA.

Le jeune Montréalais est au sommet de sa forme et se retrouve avec une équipe qui a besoin d’un joueur avec ses talents.

Le rapprochement a commencé plus tôt cet été à la ligue d’été de Las Vegas, un tournoi d’évaluation pour les basketteurs de première ou de deuxième année qui cherchent à faire leurs preuves.

« Ça s’est bien passé, a raconté Boucher dans une entrevue téléphonique à Radio-Canada Sports. Au début, je ne jouais pas beaucoup, j’étais sur le banc, mais je voulais me concentrer, apprendre le plus possible. Je savais que ma chance allait venir. »

Quand c’est arrivé, j’étais prêt et j’ai fait ce que j’ai fait le mieux : bloquer des tirs, prendre des lancers de trois points. Chris Boucher

Boucher a fini par disputer quatre matchs en ligue d’été. Il a présenté des moyennes de 20,8 minutes, 10,3 points, 6,5 rebonds et 3,5 blocs.

Chris Boucher et Billy Preston Photo : Getty Images/Ethan Miller

Le camp des Raptors est encore loin, et Boucher n’a pas un contrat garanti. Mais tous les signes sont encourageants.

« En ce moment, je suis là pour faire l’équipe, affirme le principal intéressé. La plupart des entraîneurs sont confiants, ils me connaissent. J’ai participé à tous leurs camps. J’ai une bonne idée de ce qu’ils veulent. Je veux leur faire comprendre que je suis là pour jouer, pas seulement pour niaiser. »

Quand les Raptors ont obtenu les services de Kawhi Leonard, ils ont cédé Jakob Poeltl, un joueur intérieur, comme Boucher. Dans l’organigramme de la formation torontoise, aux postes d’ailier fort ou de centre, il y a présentement Serge Ibaka, Jonas Valanciunas, Pascal Siakam et Lucas Nogueira.

Les choses ont encore le temps de changer, mais il n’est pas impossible qu’un joueur intérieur capable de bloquer les tirs et forcer la défense adverse à le surveiller de l’arc de trois points, comme Boucher, puisse se tailler une place.

« Le fait qu’ils ont fait beaucoup de changements, et qu’il y a maintenant quatre places libres dans l’équipe, ça me donne de l’énergie, dit-il. C’était le moment parfait de signer avec eux. »

Inspiré par Kevin Durant

Le Montréalais de 25 ans n’est pas exactement une verte recrue. Blessé avant le début du March Madness au printemps 2017, il n’a pas été repêché.

Les Warriors de Golden State lui ont offert un contrat à deux volets. Il a disputé un match avec le grand club et passé la majeure partie de la saison avec le club-école de Santa Cruz, mais surtout, Boucher a développé des affinités avec la supervedette Kevin Durant.

"KD" me parle tout le temps. Maintenant que j’ai passé un an avec lui, il me demande toujours comment je vais. Ça devient important pour moi de l’avoir dans mon entourage. Il m’encourage, ça fait du bien. Chris Boucher

« Ce n’est pas tant qu’il se voit en moi, mais il voit les similitudes, ajoute-t-il. Il voit le potentiel. C’est comme moi, quand je vois un jeune. Je vois toutes les étapes par lesquelles je suis passé. C’est facile après ça de vouloir l’aider. »