C'est ce qu'a soutenu vendredi le directeur technique de l'équipe, Adam Braz, qui n’a pas voulu confirmer la nature des demandes ni quelque montant que ce soit.

Il a cependant souligné que chaque point de négociation – indemnité de transfert, allocations prévues pour le logement ou le déplacement, etc. – peut faire grimper la valeur du contrat du joueur aux yeux de la MLS.

« Il devait y avoir une indemnité de transfert, ce qui n’était pas prévu. C’était un grand geste de bonne volonté de notre président pour finaliser les négociations et faire venir le joueur ici rapidement. Ç’a changé les chiffres du contrat. Chaque dollar compte dans le monde du budget salarial de la MLS. Ajouter des choses, ça ne change pas rien. »

Le vice-président Nick De Santis a mené les négociations et conclu un accord avec le clan du joueur, a affirmé Braz. L'équipe prévoyait utiliser un montant d’allocation ciblé (TAM) pour diminuer la charge salariale de Briand, qui n’aurait donc pas été joueur désigné.

L'attaquant aurait été un « joueur TAM » bien rémunéré, selon Braz, qui a semblé fermer la porte définitivement à une association avec le joueur.

« Tout était prêt par rapport aux documents de la MLS pour le contrat de Jimmy et l’indemnité avec Guingamp, a ajouté le directeur technique. Il y avait des billets d’avion pour lui et pour sa famille. Mais il a choisi de ne pas signer et de ne pas prendre l’avion, malheureusement. »

