Un texte de Félix St-Aubin

Le 17 août 2013 a marqué la fin d'une époque, celle où l'unité offensive montréalaise était menée par Calvillo. Une commotion cérébrale avait conduit le prolifique passeur à la retraite quelques mois plus tard.



La descente aux enfers s'est amorcée.

Cinq ans après son retrait de la compétition, les Moineaux sont toujours aux prises avec des maux de tête découlant de ce départ. Manziel sera le prochain remède testé par l'organisation montréalaise.

L'ère post-Calvillo à Montréal Rakeem Cato (16 départs)

Jonathan Crompton (15 départs, dont 2 en matchs éliminatoires)

Darian Durant (15 départs)

Kevin Glenn (12 départs)

Troy Smith (10 départs, dont 1 en matchs éliminatoires)

Drew Willy (6 départs)

Josh Neiswander (5 départs)

Vernon Adams fils (4 départs)

Tanner Marsh (4 départs)

Alex Brink (2 départs)

Brandon Bridge (1 départ)

Jeff Mathews (1 départ)

Matthew Shiltz (1 départ)

Les défaillances à cette position cruciale expliquent la déconvenue de l'équipe après que le légendaire no 13 eut mis un terme à sa carrière. Cet écroulement se traduit par un dossier de 32-57 en saison et 1-2 en éliminatoires.

Dénicher un successeur

Plusieurs quarts ont connu l'échec lorsqu'ils ont mis le pied sur le vaste terrain canadien malgré un stage universitaire qui, dans certains cas, a été couronné de succès.

L'obtention du trophée Heisman, remis au joueur par excellence dans la NCAA, n'est pas gage de réussite dans la Ligue canadienne en raison des nombreux règlements qui différencient le football pratiqué des deux côtés de la frontière.

Un sport, deux réalités.

« On a beau dire ce qu'on voudra, les similitudes entre les deux sont que les joueurs sont habillés à peu près pareil, il faut que tu plaques, il faut que tu attrapes un ballon et les points, sauf le simple, sont la même chose », a expliqué l'entraîneur de carrière Jacques Dussault.

Pour un Doug Flutie, intronisé au Temple de la renommée du football canadien en 2008, il y a les Andre Ware, Eric Crouch et Troy Smith.

Robert Holland (no 17) et Doug Flutie (no 2) Photo : La Presse canadienne/Frank Gunn

En partant, ça prend de l'expérience. Ça prend quelqu'un qui a du vécu au football canadien parce que le gros problème des quarts-arrières qui sont [pratiquement] tous américains [...], c'est qu'ils passent à un système à trois essais. Tu n'as pas de marge de manoeuvre, tu n'as pas place à l'erreur. Au football américain, tu es correct avec une petite passe de deux ou trois verges [...] Il y a une pression énorme sur les épaules du quart-arrière. Jacques Dussault

Outre l'expérience qui s'acquiert lentement, mais sûrement avec le temps, un meneur de troupes à l'attaque doit posséder une panoplie d'aptitudes pour offrir les meilleures chances à son équipe de convoiter la Coupe Grey.

« Ça prend quelqu'un qui a une bonne vision, qui est capable de lire rapidement les couvertures, qui est en mesure de s'ajuster au rythme du jeu parce qu'en 20 secondes tu n'as pas le temps de te répéter trois, quatre fois vu que ça va très vite et, sans aucun doute, qui est apte à contrer des blitz qui sont beaucoup, beaucoup plus sophistiqués, a noté Dussault.

« Il faut que tu aies un bon bras, c'est très important, surtout quand tu veux lancer le ballon sur le côté large du terrain. Une petite passe de 8 ou 9 verges en devient une de 40 sur les lignes de côté. C'est certain que la mobilité, c'est une qualité qu'il faut avoir pour éviter la pression et se servir de la largeur du terrain pour acheter du temps afin que les receveurs puissent se démarquer ou bien aller chercher un premier jeu avec ses jambes. »

Il est également possible de briller de tous ses feux dans le circuit canadien sans tous ces atouts. Certains quarts l'ont prouvé par le passé. Danny Maciocia cite en exemples Calvillo et Ricky Ray, deux pivots avec lesquels il a jadis étroitement travaillé.

Ricky Ray (gauche) et Anthony Calvillo Idroite) Photo : La Presse canadienne/Paul Chiasson

« Honnêtement, quand Ricky lançait le ballon, je pense que le maximum de verges qu'il pouvait franchir était 55. C'est quelqu'un avec une touche impeccable, incroyable [...] Puisqu'il y a tant d'espace [sur le terrain], tu peux te permettre de lancer le ballon à des endroits précis pour donner l'occasion au receveur d'aller le capter. »

Une lecture efficiente des schémas défensifs est toutefois de mise pour produire ce type de relais.

L'ajout d'un 12e joueur sur la surface de jeu vient aussi complexifier une tâche déjà ardue et prolonger la longue période d'adaptation.

Même les entraîneurs américains doivent passer par ce processus. Parlons-en à Marc Trestman qui, à ses débuts avec les Alouettes en 2008, prenait le soin d'envoyer l'un de ses receveurs dans les zones profondes pour effacer un joueur de part et d'autre.

Trestman pouvait donc se concentrer sur les 11 autres athlètes dans l'élaboration de son plan de match offensif, comme il l'avait fait auparavant aux États-Unis. De fil en aiguille, il s'est bien sûr familiarisé avec ce règlement propre au football à trois essais.

Outillé, mais inexpérimenté

Manziel vivra son baptême dans la LCF contre les Tiger-Cats de Hamilton, l'équipe qui lui a offert la chance de se réconcilier avec le football professionnel. Son dernier départ dans l'uniforme des Browns de Cleveland remonte au 27 décembre 2015.

Le controversé quart a goûté du bout des lèvres au circuit Ambrosie en juin à l'occasion de deux duels préparatoires, dont un contre les Moineaux, mais jamais durant la campagne. Il a jusqu'ici occupé le rôle de second violon derrière Jeremiah Masoli et Vernon Adams fils.

Johnny Manziel Photo : Getty Images/Jared Wickerham

Le prodige de l'Université Texas A&M avait complété 21 de ses 31 passes (67,7 %) pour des gains de 168 verges et 1 touché contre aucun revirement, en plus de courir 6 fois pour 19 verges supplémentaires, avant que le rideau se lève sur la saison en cours.

C'est un gars qui est très athlétique. C'est beau de se sauver de la pression, mais il faut être capable de garder son regard sur les receveurs en même temps que tu fais ça pour pouvoir les repérer. Il a cette qualité, pas de doute là-dessus. Il a aussi un bon bras, donc les éléments sont là. Maintenant, le problème c'est qu'on l'envoie dans la mêlée quand il y a le tiers de la saison qui est joué avec à peu près six pratiques [sept, NDLR] dans le corps. Jacques Dussault

« Je pense que Johnny a de belles habiletés, a renchéri Maciocia. Quand tu regardes ce qu'il a fait à l'Université Texas A&M et pendant les deux matchs hors-concours, tu remarques qu'il achète du temps avec ses pieds. C'est très important pour la ligne défensive de le garder dans sa pochette protectrice parce que c'est un joueur qui devient beaucoup plus dangereux quand il en sort. »

Il est plus compliqué pour un quart de la LCF de s'appuyer sur l'attaque terrestre pour faire avancer les chaîneurs. Cet aspect du jeu peut d'ailleurs rapidement être retiré de l'équation si un considérable retard est à combler. L'équipe devient ainsi unidimensionnelle et du même coup prévisible.

« La réalité, c'est que le ratio entre la passe et la course est de 65, 70 % contre 30, 35 %, a avancé Maciocia. Les demis offensifs sont comme un sixième joueur de ligne à l'attaque. Il ne faut pas oublier non plus qu'ils sont aussi un sixième receveur dans la formation. Ils doivent être aptes à courir, à protéger le quart-arrière [...] et à capter le ballon. »

Encore une fois : un même sport, mais deux réalités.