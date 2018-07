Peter Polansky, Frank Dancevic et Brayden Schnur ont obtenu leur billet pour cette étape du tournoi doté d'une bourse totale de 160 000 $, dont 100 000 $ pour le tableau masculin.

Polansky n'a eu besoin que d'une petite heure pour vaincre le Chinois Zhe Li 6-4 et 6-3. L'Ontarien a rendez-vous avec l'Italien Stefano Napolitano, vendredi, dès 15 h 30.

De son côté, Dancevic a défait l'Autrichien Lucas Miedler en deux manches identiques de 6-4. Il affrontera l'Américain Alexander Sarkissian peu avant 20 h.

Schnur, tombeur de l'Américain JC Aragone par la marque de 6-3 et 6-4, a rendez-vous dès 13 h avec le Français Ugo Humbert.

Chez les dames, Rebecca Marino, Bianca Andreescu et Katherine Sebov disputeront trois des quatre quarts de finale.

Marino a battu l'Américaine Maria Sanchez 4-6, 6-4 et 6-1, Andreescu a écarté sa compatriote Leylah Fernandez 6-1 et 6-4, tandis que Sebov a éliminé l'Australienne Olivia Tjandramulia 6-1 et 6-2.

À noter qu'en raison du mauvais temps dans la région de Granby jeudi, les rencontres du tableau féminin ont été déplacées vers des courts intérieurs au Centre récréatif de Rock Forest.

Le Challenger de Granby est le deuxième de deux tournois mixtes disputés au Québec au cours du mois de juillet. Il a été précédé du Challenger de Gatineau.