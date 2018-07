Vendredi, sur le circuit surchauffé du Hungaroring près de Budapest, l'Australien a tourné en 1 min 17 s 613/1000 en pneus tendres.

Vettel a enregistré son chrono en pneus ultratendres et a terminé à 79 millièmes de seconde de Ricciardo.

Il a encore en mémoire sa bourde à Hockenheim – une sortie de piste et un abandon alors qu'il menait la course – et voudra la faire oublier avant la pause estivale.

L'équipe Ferrari rend hommage à son ancien président Sergio Marchionne, mort subitement cette semaine.

Les membres du personnel ont tous un brassard noir. Sur la voiture, on a peint une ligne noire, et le drapeau Ferrari flotte à mi-mât en signe de deuil devant les installations de l'équipe.

Sebastian Vettel en Hongrie Photo : Getty Images/ANDREJ ISAKOVIC

Au 3e rang, on retrouve le Néerlandais Max Verstappen qui, dans sa Red Bull, a conclu la séance à 88 millièmes de son coéquipier.

Le niveau de performance des Red Bull était attendu sur ce tracé tortueux qui valorise les appuis aérodynamiques plutôt que la puissance du moteur.

Moins à l'aise dans sa Mercedes-Benz, le Britannique Lewis Hamilton a fini 5e à 4 dixièmes du temps de référence, devant son coéquipier Valtteri Bottas (+0,8).

Lance Stroll n'a pas démérité dans cette première séance du week-end. Il a flirté avec le top 10, dans lequel il est entré brièvement à la 55e minute (sur 90).

Le Québécois (1:20,012) a fini 14e, restant au terme de ses 33 tours dans les 80 secondes au tour. Son coéquipier Sergey Sirotkin (1:20,307) a fini 19e. Attendons la deuxième séance pour voir si Stroll peut se maintenir à ce niveau.

Sergey Sirotkin fait des essais aérodynamiques avec de la peinture vis-flo pour vérifier l'écoulement de l'air. Photo : Williams F1 / Twitter

L'équipe Williams a profité de la première séance pour continuer ses évaluations aérodynamiques, comme on a pu le constater sur la voiture du pilote russe.

Résultats de la première séance d'essais libres :