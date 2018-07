Auparavant, Van Hoof a été directeur technique et entraîneur-chef de l'équipe britannique de gymnastique artistique masculine de 2006 à 2018.

« Je suis honoré et je me sens privilégié d'avoir l'occasion d'être impliqué avec l'équipe nationale canadienne », a déclaré Van Hoof.

« J'espère apporter mes nombreuses années d'expérience en gymnastique de haute performance sur la scène mondiale pour aider le Canada à se qualifier pour les Jeux olympiques de 2020. Les résultats internationaux récents montrent que cette étape importante pour le programme est à sa portée. J'ai hâte de commencer à travailler avec les nombreux gymnastes talentueux, les entraîneurs et les juges en tant qu'équipe complète pour y arriver. »

Ian Moss, chef de la direction par intérim et directeur de la haute performance à Gymnastique Canada, a déclaré que Van Hoof avait une « feuille de route émaillée de succès aux plus hauts niveaux » de la gymnastique.

« Il ne fait aucun doute qu'Eddie sera un solide mentor pour nos athlètes et nos entraîneurs de haut niveau et je crois qu'il nous aidera à atteindre nos objectifs de qualification d'équipe pour les Jeux olympiques de 2020 et encore plus loin. »

Van Hoof a été nommé entraîneur de l'année au Royaume-Uni en 2016 après avoir guidé l'équipe britannique à une performance record de sept médailles aux Jeux olympiques de Rio.

British Gymnastics a renvoyé Van Hoof en février, citant des « points de vue inconciliables » sur « le leadership, la conduite et la culture de l'entraînement d'élite pour notre sport ».