Un texte de Félix St-Aubin

Les questions portant sur le quart des Moineaux abondent depuis le début de la saison. Elles se sont multipliées cette semaine avec l'arrivée de Johnny Manziel, acquis des Tiger-Cats de Hamilton.

Malgré tout, ce n'est pas de ce côté du ballon que les Montréalais doivent porter leur attention en vue du choc avec les Eskimos, la seule équipe de la Division ouest qu'ils n'ont pas encore affrontée.

C'est Reilly, nommé joueur par excellence en 2017 et auteur de neuf passes de touché en cinq matchs cette saison, un sommet dans la Ligue canadienne de football (LCF), qui décidera de l'issue de la rencontre.

C'est une très bonne équipe dotée d'un bon leader en Mike Reilly. Notre travail sera très difficile, mais je crois que coach [Rich] Stubler nous a présenté un très bon plan match contre cette équipe. Notre défi sera de l'exécuter et de faire le moins d'erreurs possible. Le secondeur intérieur Hénoc Muamba

Les quarts Trevoir Harris et Bo Levi Mitchell ont respectivement conduit le Rouge et Noir d'Ottawa (3-2) et les Stampeders de Calgary (5-0) à la victoire lors des quatrième et sixième semaines d'activités après avoir maîtrisé avec aisance le bataillon du coordonnateur Rich Stubler.

L'un et l'autre ont profité des largesses de la défense montréalaise en première demie pour se forger une avance de trois possessions à mi-parcours (17 et 18 points).

Difficile d'effacer de tels retards lorsque l'attaque marque en moyenne 13,8 points par match et n'a franchi le plateau de la vingtaine qu'une seule fois en cinq confrontations.

Mike Reilly (no 13) Photo : The Canadian Press/John Woods

« Je crois qu'on était un peu plus relax au début du dernier match, on a parlé ensemble de ça, a poursuivi Muamba. Ça va nous demander beaucoup de concentration au commencement de la rencontre, beaucoup de communication. [Il faudra] vraiment jouer avec un grand sentiment d'urgence. »

Ledit sentiment d'urgence auquel Muamba fait référence est notamment attribuable au rendement de l'équipe, qui en sera au tiers de se saison au terme du duel face aux Eskimos.

Pour une sixième année de suite, les Moineaux afficheront un dossier sous le seuil de respectabilité de ,500 à cette étape de la campagne. Ils se sont relevés d'un lent départ à deux reprises pour atteindre les éliminatoires, mais pas lors des trois dernières saisons.

Les difficultés des autres organisations de la Division est permettent aux Alouettes de garder espoir.

Un trou dans la ligne défensive

La venue de Manziel à Montréal s'est matérialisée au coût de sélections de premier tour aux repêchages de 2020 et 2021 et de deux joueurs de premier plan. L'ailier Jamaal Westerman est l'un d'eux. Son départ a occasionné un trou à l'extrémité droite de la ligne défensive.

Les Moineaux ne se rendaient déjà pas souvent aux quarts adverses avec Westerman dans la formation. Ils devront maintenant le faire sans le détenteur de la moitié des six sacs de l'équipe qui pointe au dernier rang de la LCF à ce chapitre.

Trevor Harris (no 7) et Jamaal Westerman (no 55) Photo : La Presse canadienne/Graham Hughes

« Ce n'est jamais facile [de remplacer un tel joueur]. Jamaal est un gars que tout le monde aime, qui est très bon, pas seulement au football, mais aussi comme personne, a dit Muamba. C'est un bon ami, ma femme est amie avec la sienne. »

On est des professionnels, ce sont des choses qui arrivent. On essaie de se concentrer sur le travail qu'on doit faire et d'aider les personnes qui vont essayer de le remplacer, ce n'est jamais facile de prendre la place d'un joueur comme Jamaal. On va faire le mieux possible pour s'améliorer et continuer à grandir en tant qu'équipe. Le secondeur intérieur Hénoc Muamba

Jesse Joseph aura la lourde tâche de chausser les souliers de Westerman. Le Montréalais a été sporadiquement employé dans l'unité défensive en 2018, récoltant tout de même l'un des trois autres sacs qui n'a pas été réalisé par son ancien coéquipier.

Rien pour aider la cause des Alouettes, les Eskimos sont la référence du circuit Ambrosie pour la protection de leur quart. La ligne offensive d'Edmonton défend avec brio Reilly (4 sacs) qui la remercie en multipliant les touchés sous toutes ses formes : 9 par la passe et 5 au sol .

« Reilly est tellement bon dans ce qu’il fait. Nous ne pouvons absolument pas lui offrir des occasions, il faut faire en sorte qu’il travaille pour les avoir », a expliqué Mike Sherman.

« Si l’un de ses coéquipiers n’est pas bien couvert, il le trouvera, a continué l'entraîneur-chef. Il a cette capacité de rejoindre tous ses receveurs. Si l’on fait une erreur, il nous la fera payer. Nous devrons jouer un match parfait en défense. »

Statistiques de Mike Reilly depuis 2016 2018 : 1648 verges par la passe, 9 touchés contre 5 interceptions, 150 verges au sol et 4 majeurs en 5 matchs

1648 verges par la passe, 9 touchés contre 5 interceptions, 150 verges au sol et 4 majeurs en 5 matchs 2017 : 5830 verges par la passe, 30 touchés contre 13 interceptions, 390 verges au sol et 12 majeurs en 18 matchs

5830 verges par la passe, 30 touchés contre 13 interceptions, 390 verges au sol et 12 majeurs en 18 matchs 2016 : 5554 verges par la passe, 28 touchés contre 12 interceptions, 406 verges au sol et 9 majeurs en 17 matchs